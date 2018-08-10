新聞透視－國民黨開鍘無章法 選情越救越傷

2018年08月10日 04:10 中國時報 王正寧

民進黨「友柯」風暴蔓延，即將在9月「清理門戶」！31日登記截止日後，從北到南全台盤點違反黨紀者；屆時，在台北只要還有黨員為柯文哲助選，只有兩個選擇，自己退黨或開除黨籍。

民進黨鐵腕貫徹黨紀，因曖昧與觀望難脫「打假球」質疑，不僅重傷基層士氣，嚴重影響北市姚文智選情，更可能蔓延全台，首當其衝就是新北市。

相較民進黨來說，國民黨「蕭牆之禍」卻是遍地烽火，黨中央無力調解在前，開鍘標準也毫無章法，考紀會如不能超然獨立，對地方建議只能全數埋單。

據了解，今天嘉義市黨部將針對「挺蕭派」黨員開鍘，包括副議長郭明賓、前議長蔡貴絲，但「主犯」、議長蕭淑麗卻成「漏網之魚」，「大尾」未處理自是引發物議。此外，下周三中常會將通過立委林為洲黨紀處分案，預計將成為第一個因年底選舉被「開除黨籍」的黨員。

林為洲宣稱自辦民調，縣黨部就揚言開鍘，表態參選，更忙不迭地召開委員會議，火速通過開除建議，且一口氣「開除」8人，這般「殺很大」是否摻雜地方私怨，有無派系「整肅異己」也引發質疑。

同樣有「有犯意尚無犯行」的，就是參選澎湖縣長的前黨部主委鄭清發，考紀會卻決議「撤銷」黨籍，標準有落差。

不久前，前新竹市長林政則才為無黨籍市長參選謝文進站台，即使地方憤憤不平，但最後也不了了之；昨天國民黨新竹縣長參選人楊文科又與謝文進合體，跨域、跨黨派組成「大新竹共榮連線」，對決綠營「大新竹共好搭檔」。公然把黨籍新竹市長參選人許明財晾一旁，更坐實之前換將傳言。

黨中央創意十足的回應是，這是民生議題優先、人民生活第一的立場，與國民黨立場並無不同。因此，許明財如站上林為洲的台，其實也是因需要林在立院爭取預算，同樣關注民生議題，毫無違和感。

失去黨產的國民黨，既無胡蘿蔔，棒子要給力，就是態度要堅定、執法要公平。否則大環境再怎不利民進黨，幸運之神只會過門不入。

(中國時報)