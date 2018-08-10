楊麗環退黨 陳學聖籲別親痛仇快

2018年08月10日 04:10 中國時報 甘嘉雯 、 王正寧 ／綜合報導 ／綜合報導

前國民黨立委楊麗環9日在臉書群組發表退黨聲明，強調退黨是因黨的領導人不被民眾信任，決定走一條以民意為依歸的路，隨後又貼出「人民的聲音我聽見了，民眾要的未來我知道了」2句話，但未說明是否參選到底。國民黨桃園市黨部主委楊敏盛表示，這是她個人權利與決定，現階段沒有黨紀處理問題。

據了解，只要楊麗環宣布脫黨參選桃園市長，黨部將循新竹縣林為洲模式，以違反黨紀開鍘。

楊麗環在聲明中強調，退出中國國民黨是沉痛的決定，但這是符合民意期待的決定，自己出身基層里長，從政22年，每每選擇在黨危難之際挺身而出，但這一切付出，國民黨高層是無感，看見黨務高層爭權內鬥，民心盡失，內部各擁山頭、各自為政，已無法團結再造黨的理念與價值，質疑這樣的黨如何能團結黨員。

楊麗環說，選擇退出中國國民黨，是符合民意期待的決定。「黨沒有對不起她！」國民黨提名市長參選人陳學聖對此感到遺憾，也期盼楊麗環再三思，不希望看到楊做出「親痛仇快」決定，退黨不代表登記，最後還是要看楊麗環個人的決定。

「真的很痛！」楊麗環透過幕僚表示，不得已走到這一步，話鋒一轉，質疑陳學聖有走入基層？未來將團結泛藍，跟國民黨做切割但也不想對立，因為想法與國民黨有出入，過幾天會向外界說明清楚。

楊敏盛說，黨最艱困之時選擇退黨是相對消極，針對楊麗環所提問題，他及黨部會更深切檢討，也會持續加強黨務改革腳步及對策。

國民黨中央昨則表示，自前日見楊麗環臉書聲明，及到昨日退黨聲明，皆已透過桃園地方黨部、中央組發會欲與楊麗環聯繫，但尚無法直接聯繫上楊麗環本人。在無法確認楊想法前，會持續透過管道與本人溝通，此前不便有進一步說明。

(中國時報)