洪耀福稱首波處理違紀參選

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中國時報
／台北報導

民進黨北市長參選人姚文智選戰打不到對手，卻「黨內互打」，「友柯」者紛紛跳出；民進黨祕書長洪耀福昨表示，8月底選舉登記結束，9月1日起首波處理「違紀參選者」；黨紀規定很嚴格，沒任何模糊空間。

對「違紀助選」，洪耀福說，登記完後始有違紀助選狀態，樣態很多樣化，通常個案處理，會蒐集資料個案審視，包括約談程序，給當事人說明，不能不經說明就判決。

由於姚文智選情持續低迷，狀況不斷，陣前換將、棄保耳語不斷；洪耀福表示，「身為祕書長對黨提名有疑惑，我自己要檢討」；他保證不會換掉及棄保姚文智。

日前北市競選總部發言人要市議員高嘉瑜退黨，姚文智昨挺幕僚，隨後引爆高臉書要姚辭立委。選戰打到自家人先開打，洪耀福表示，姚文智幕僚做此發言不妥當，也不該做踰越幕僚發言，「我身為總幹事，也要約束發言」。

由於目前有黨籍人士藍世聰等人在北市府任職，公開表態力挺柯文哲，是否受黨紀處分？洪說，沒設這個標準，市府任職黨員未影響黨紀，「若發言是為工作政策辯論，就沒黨紀問題，但他們的權利義務跟其他黨員ㄧ樣，沒特殊性，也沒特別待遇」；「我們不用預設他們會怎做，等被檢舉後再針對行為處分，思想無罪」。

被外界認為「清黨」，洪耀福表示，「黨紀是最後手段，不是唯一手段」，候選人帶領大軍前進，部隊難免有人走累不想走、走岔，領導人要鼓舞士氣，把他勸回，這才是選戰最重要的。

(中國時報)

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