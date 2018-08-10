柯選2020？姚斷言一定會 丁諷把台灣搞到裝葉克膜

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中國時報
楊佳穎、／台北報導

台北市長柯文哲日前在議會備詢時說，目前沒有規畫要選2020年總統，「但世事難料，選的話是意外。」對此，民進黨台北市長參選人姚文智昨接受廣播訪問時鐵口直斷說，這是柯文哲的話術，「不是一定會當選（台北市長），是一定會選總統」。

與此同時，國民黨台北市長參選人丁守中則諷，民進黨執政已讓台灣走進加護病房，（柯選總統）難道要把台灣搞得更糟，帶到必須裝葉克膜的地步嗎？

對柯文哲談2020參選總統回應模糊，姚文智昨接受廣播專訪表示，不要以為柯還是政治素人，姚批評柯每次遇到問題都用話術逃避，像是「學姊陪吃飯」事件被質疑物化女性，柯文哲就回答「我命不好」；說到吳音寧又表示「醜媳婦還是要見公婆」，透露出性別意識問題。

姚文智也斷言，柯無論有沒有當選台北市長，一定會選總統，要大家別以為他還是政治素人。

丁守中出席「中華民國公教軍警消暨退休人員聯合總會座談會」受訪也諷刺，民進黨已把台灣搞得快進加護病房，難道還要柯文哲去選總統，把台灣搞得更糟，帶到必須裝葉克膜的地步嗎？

至於民調稍微落後，如何逆轉勝？丁則說，沒關係，民調起起伏伏高高低低，沒有問題，「等到我將來民調高你們再問我同樣問題，我還是會講民調高高低低起起伏伏，當作參考就可以」。

(中國時報)

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