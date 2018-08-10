不反對過渡為「一國兩制」 金門副縣長喊出金廈雙子城

2018年08月10日 04:10 中國時報 林勁傑／台北報導

金廈生活圈涵攝領域和層面

「金廈通水」才正式啟動，金門縣副縣長吳成典昨再拋「金廈雙子城」，希望將金門與廈門打造為共同生活圈，雙方互相尊重彼此制度。而金廈通水後，兩城市間已從「單門」變為「沒有門」，兩岸正好能自此攜手合作、交流，甚或能作為「一國兩制」的過渡。對此，陸委會回應，此非地方自治事項，且「金門人支持一國兩制仍然是少數、非主流民意」，應尊重當地人意見。

接近共同生活圈模式

吳成典受訪時表示，金門與廈門可打造成「雙子城」，也就是共同生活圈，兩岸間相互尊重彼此法律、制度，若有違法行為，雙方的法令都要遵守；彼此間有形、無形的條件亦能互補。就算金廈之間沒有通橋，一樣還是可以做雙子城。況且，自小三通以後，金門、廈門「兩門對開」，當前金廈間事實上已很接近共同生活圈的運行模式了。

陸委會指非屬地方自治

至於有外界解讀「金廈生活圈」是否為「一國兩制」的縮影或「試點」，吳成典解釋，一國兩制是更深層的政治問題，中共前領導人鄧小平在30多年前提到的「一個國家，兩種制度」，目前定義仍不明確，尚需有更清楚定義後才能定論。不過，吳成典強調，他目前的理念就是金廈生活圈，就算是一國兩制，也是演變後結果，不是他的主張，但他也不反對。

陸委會副主委邱垂正昨於記者會上表示，政府尊重各界對發展金門的相關建議，會持續跟地方溝通，此問題事涉複雜且影響深遠，除必要國安考量外更必須尊重當地民眾意願，更非地方自治事項，仍須全盤衡量與審慎評估，如此才能確保國家整體利益與民眾福祉。「金門支持一國兩制仍是少數並非主流民意」。

吳成典指出，當前兩岸僵局下，各方討論此議題是好事。金門有1700多年跟廈門往來的歷史，就是生活圈的證明。廈門是國際城市，金門則是很好的鄉村。現在金門辦活動，都有很多大陸人來參加，包括打羽球、乒乓球、舞龍舞獅、游泳等，往來密切，交流也是硬道理。小三通前金門、廈門「門對門」，小三通後是「金廈一個門」，現在金門和大陸通水，金廈已經「沒有門」了，兩岸從這裡攜手合作站起來，雙子城弄好，是兩岸的驕傲。

(中國時報)