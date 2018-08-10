民生經濟至上 傾聽金門人心聲

金門從戰地蛻變為兩岸交流最前線，五星旗已飄揚在當地街頭。圖為今年元旦青天白日滿地紅國旗與大陸五星旗在金門模範街同步飄揚，吸引兩岸遊客來到。（李金生攝）

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中國時報

金門和福建泉州才正式啟動通水，「金閩共飲一江水」成為現實，金門副縣長吳成典又拋出金廈生活圈、作為一國兩制的過渡等倡議，投下兩岸震撼彈。暫不論實務可行與否，金門父母官有此想法，凸顯兩岸對金門推力和拉力間的此消彼長，各界應先聽聽金門人的心聲。

多數台灣民眾可能很難想像金門與對岸的泉州、廈門往來互動有多緊密。據移民署最新統計，今年1到7月小三通入出境達105萬餘人次，較去年同期成長6.1％；光是7月小三通入出境就達17萬餘人次，成長15.5％。

其中今年1到7月陸客入境金門20萬7584人次，較去年同期增加2萬2126人次，成長11.9％。陸客湧入已經成為金門經濟活水的重要來源，金縣府也順勢推廣金廈泳渡、金廈旅遊節等系列活動，透過兩地旅遊資源整合的優勢，打造兩岸最具代表性的旅遊模式。

金門與對岸通水之後，縣長陳福海先提出「新三通」（通水通電通橋）的構想，吳成典更進一步拋出金廈雙子城形成共同生活圈，甚至可思考作為一國兩制的過渡。他認為，每個人立場不同，考量不同，但大部分金門人是這樣想的。

我們習慣從台灣的立場、甚至是台北觀點，看金門與對岸的互動，忽略了金門與泉州、廈門無論是地緣、文化或經濟上無法切斷的聯繫。從這一點看，金門的父母官會拋出共同生活圈甚至一國兩制過渡的構想，也就比較能夠理解。

其實，廈門不僅是大陸對台政策的前沿陣地，也是經濟特區之一，蓬勃的經濟發展與前景，早就磁吸了包括金馬和台灣本島數量可觀的年輕人前往創業和就業。也就是說，對金門而言，地理位置接近且經濟前景看好的廈門，顯然比台灣更有吸引力。

大陸經40年改革開放，綜合國力崛起，成為全球第二大經濟體，10多億人口形成廣大內需市場，只要持續深化改革和體質改造，可望保持中高速增長。從近年發展看，兩岸已進入制度之爭，民眾用腳投票，尋求更廣闊的發展空間。金門希望與對岸更緊密融合發展，也在預期中。

(中國時報)

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