民生經濟至上 傾聽金門人心聲

2018年08月10日 04:10 中國時報 羅印冲

金門和福建泉州才正式啟動通水，「金閩共飲一江水」成為現實，金門副縣長吳成典又拋出金廈生活圈、作為一國兩制的過渡等倡議，投下兩岸震撼彈。暫不論實務可行與否，金門父母官有此想法，凸顯兩岸對金門推力和拉力間的此消彼長，各界應先聽聽金門人的心聲。

多數台灣民眾可能很難想像金門與對岸的泉州、廈門往來互動有多緊密。據移民署最新統計，今年1到7月小三通入出境達105萬餘人次，較去年同期成長6.1％；光是7月小三通入出境就達17萬餘人次，成長15.5％。

其中今年1到7月陸客入境金門20萬7584人次，較去年同期增加2萬2126人次，成長11.9％。陸客湧入已經成為金門經濟活水的重要來源，金縣府也順勢推廣金廈泳渡、金廈旅遊節等系列活動，透過兩地旅遊資源整合的優勢，打造兩岸最具代表性的旅遊模式。

金門與對岸通水之後，縣長陳福海先提出「新三通」（通水通電通橋）的構想，吳成典更進一步拋出金廈雙子城形成共同生活圈，甚至可思考作為一國兩制的過渡。他認為，每個人立場不同，考量不同，但大部分金門人是這樣想的。

我們習慣從台灣的立場、甚至是台北觀點，看金門與對岸的互動，忽略了金門與泉州、廈門無論是地緣、文化或經濟上無法切斷的聯繫。從這一點看，金門的父母官會拋出共同生活圈甚至一國兩制過渡的構想，也就比較能夠理解。

其實，廈門不僅是大陸對台政策的前沿陣地，也是經濟特區之一，蓬勃的經濟發展與前景，早就磁吸了包括金馬和台灣本島數量可觀的年輕人前往創業和就業。也就是說，對金門而言，地理位置接近且經濟前景看好的廈門，顯然比台灣更有吸引力。

大陸經40年改革開放，綜合國力崛起，成為全球第二大經濟體，10多億人口形成廣大內需市場，只要持續深化改革和體質改造，可望保持中高速增長。從近年發展看，兩岸已進入制度之爭，民眾用腳投票，尋求更廣闊的發展空間。金門希望與對岸更緊密融合發展，也在預期中。

(中國時報)