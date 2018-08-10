藍委態度保留 綠委直呼不可能

2018年08月10日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

針對金門縣副縣長吳成典受訪指出，金門與廈門是共同生活圈，可以打造成雙子城，甚至作為「一國兩制」的過渡。對此，國民黨立委持保留態度，民進黨立委則說不可能。

國民黨立委曾銘宗昨表示，實務上金門與廈門已很接近雙子城模式，但要成為一國兩制示範區，政治上來說有困難度，短期內完全不可能。

他指出，金門只有13萬人口，廈門則有約400萬，加上近年經濟發展蓬勃，以及大陸有計畫的給予優惠，確實對金門產生了強大的磁吸效應，「過去金門是台灣的最前線，未來民心會不會轉變，確實值得觀察。」

曾銘宗建議，面對金門策略性角色在轉變，中央政府要更重視當地民意，投入人力物力，更加照顧金門，確保金門守衛台海最前線的角色。

民進黨立委李俊俋表示，金門跟廈門地理位置雖然相近，並不表示兩個城市同屬一國，如果照這邏輯，很多地方早就統一成一國了。

他直言，「一國兩制是大家可以接受的嗎？」目前我們政府的政策是完全不同意一國兩制，尤其是台灣的人民，更是不可能接受。一國兩制是要改變「台灣是一個主權獨立國家」、「台灣不是中國的一部分」的事實，當然不可以。

李俊俋說，不反對文化、經濟上的往來，但很多事情不是金門縣政府說了算，很多交流是屬於中央事務，比如前陣子提到的新三通。

對於吳成典強調很多金門人都有這樣的想法，李俊俋說，「金門縣有做過公投嗎？金門縣民有全都想成為中國的一部分嗎？」他直言，身為縣長、副縣長等行政首長，講話要有依據，並不是聽到幾個人這樣說，就當成全體縣民的聲音，「台灣不是中國的一部分，金門當然也不是中國的一部分。」

(中國時報)