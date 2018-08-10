邁向「兩岸一家親」 金門人按讚

2018年08月10日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

針對金廈試行「一國兩制」等相關看法，金門當地居民普遍認為是很好的構想，如果兩岸領導人都用前瞻眼光、包容態度看待這個議題，金門肯定是邁向「兩岸一家親」的起點。

金寧鄉「金西小站」民宿主人成麗容表示，「金廈共同生活圈」早就成形，對岸居民全家大小跨海1、2日遊，「來金門像走自家廚房一樣」；她經營的民宿住房8成以上是陸客，很多人都說金門生活步調悠閒，「小三通」上岸就有回家的愉悅感。

成麗容認為，兩岸居民走過烽火歲月，如今能開心來來去去，若能透過試行試辦「一國兩制」，相信「金廈共同生活圈」可更深化落實，進而啟動兩岸新時代。

擔任職業貨車駕駛的珠山村民薛永妥也表示，金廈試行「一國兩制」絕對可行，因為兩岸統一是大趨勢和無可迴避的事，與其未來被對岸武統，不如看對岸能推出甚麼惠金政策和實質建設，讓金門成為兩岸合而為一具檢驗性質的實驗區，就像從金馬「小三通」走向兩岸「大三通」一樣。

薛永妥強調，和平是兩岸往來最好的手段和終極目標，希望兩岸領導人都能拿出智慧看待在金廈試行「一國兩制」的議題，給金門一個機會，也給台灣一個機會。

經常往來兩岸的陶藝家王明宗也認為，中國人說「天下合久必分，分久必合」，兩岸走向大融合是必然趨勢，過去「金門廈門門對門、大炮小炮炮打炮」的時代，如今不能再走回頭路了。老百姓要的是安穩日子，金廈試行「一國兩制」絕對可做，若真能付諸實施，建設落後廈門一大截的金門，就有改變機會。

(中國時報)