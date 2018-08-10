先行先試 智庫倡金廈自貿區

友善列印
中國時報
／台北報導

以兩岸企業家為主體的民間最高層次經貿交流平台─兩岸企業家峰會，今年12月登場，儘管兩岸關係低盪，但據了解，今年輪我方主辦，陸方已原則同意採金廈兩地舉辦模式。由於2年前兩岸企業家峰會曾提出打造金廈自貿區倡議，今年適逢823炮戰60周年，兩岸企業家峰會年會再度採金廈兩地舉辦模式，格外引人關注。

金門縣副縣長吳成典喊出金門、廈門打造共同生活圈，作為一國兩制的過渡，其實早在2年前兩岸企業家峰會年會首度採金廈兩地召開模式時，就提出該倡議。

當年面對蔡政府上台後，兩岸關係進入「冷和」，雙方智庫成員在會中特別探討兩岸新形勢的創新交流模式，我方智庫人士向陸方拋出建構金廈自貿區的倡議。

據兩岸企業家峰會智庫小組成員的倡議建言包括：一，呼籲兩岸政府給予金廈特殊政策特遇，像是放寬陸客從金門中轉到台灣的通關限制，還有把金門做為兩岸區域金融試點，讓金門成為兩岸貨幣流通先行試點等。二，針對金廈具互補及互利領域，例如觀光、教育、醫療等面向，讓金廈自貿區先行先試，呈現兩岸交流成果。三，透過兩岸智庫合作，將金廈自貿區的合作模式研擬出來，再經過兩岸的溝通協商，擬定具體可操作的模式。

這項倡議，還由我方峰會宏觀小組召集人高朗列入兩岸企業家峰會的總結報告，希望透過建構金廈自貿區，採區對區方式先行試點，打造金廈生活圈，作為兩岸地方經貿交流與產業融合示範。也因此，即將在金廈登場的兩岸企業家峰會，今年重回金門舉行，是否再提此提議，備受關注。如果能藉此為兩岸合作突圍，不失為兩岸融冰契機。

(中國時報)

邁向「兩岸一家親」 金門人按讚 我6亞太邦交國 警報響起

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。