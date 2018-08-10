先行先試 智庫倡金廈自貿區

2018年08月10日 04:10 中國時報 陳秀蘭 ／台北報導 ／台北報導

以兩岸企業家為主體的民間最高層次經貿交流平台─兩岸企業家峰會，今年12月登場，儘管兩岸關係低盪，但據了解，今年輪我方主辦，陸方已原則同意採金廈兩地舉辦模式。由於2年前兩岸企業家峰會曾提出打造金廈自貿區倡議，今年適逢823炮戰60周年，兩岸企業家峰會年會再度採金廈兩地舉辦模式，格外引人關注。

金門縣副縣長吳成典喊出金門、廈門打造共同生活圈，作為一國兩制的過渡，其實早在2年前兩岸企業家峰會年會首度採金廈兩地召開模式時，就提出該倡議。

當年面對蔡政府上台後，兩岸關係進入「冷和」，雙方智庫成員在會中特別探討兩岸新形勢的創新交流模式，我方智庫人士向陸方拋出建構金廈自貿區的倡議。

據兩岸企業家峰會智庫小組成員的倡議建言包括：一，呼籲兩岸政府給予金廈特殊政策特遇，像是放寬陸客從金門中轉到台灣的通關限制，還有把金門做為兩岸區域金融試點，讓金門成為兩岸貨幣流通先行試點等。二，針對金廈具互補及互利領域，例如觀光、教育、醫療等面向，讓金廈自貿區先行先試，呈現兩岸交流成果。三，透過兩岸智庫合作，將金廈自貿區的合作模式研擬出來，再經過兩岸的溝通協商，擬定具體可操作的模式。

這項倡議，還由我方峰會宏觀小組召集人高朗列入兩岸企業家峰會的總結報告，希望透過建構金廈自貿區，採區對區方式先行試點，打造金廈生活圈，作為兩岸地方經貿交流與產業融合示範。也因此，即將在金廈登場的兩岸企業家峰會，今年重回金門舉行，是否再提此提議，備受關注。如果能藉此為兩岸合作突圍，不失為兩岸融冰契機。

(中國時報)