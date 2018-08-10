我6亞太邦交國 警報響起

我南太平洋6個邦交國位置圖

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中國時報
／綜合報導

澳洲智庫9日發布的數據顯示，大陸已躍居為南太平洋地區第二大援助國，凸顯北京在這個傳統上由澳洲和紐西蘭主宰的地區影響力日益擴增。我在亞太邦交國只剩下南太平洋6島國，而大陸11月將舉辦中國──南太平洋島國峰會，當地勢將成為下一步兩岸外交角力的主戰場。

總部位於雪梨的羅伊國際政策研究所的報告指出，自2011年以來，北京對南太平洋地區的捐助和優惠貸款總額為13億美元，超過了紐西蘭的12億美元，但低於澳洲的66億美元。陸方增加對南太平洋地區的經濟援助，其捐助金額占該地區接受捐助總額的近9％。

陸8年捐助13億美元

報告強調，若加上大陸承諾的59億美元，則相當於62個捐助國對這個地區14國承諾援助總額的近1/3。

例如，大陸承諾為巴布亞紐幾內亞籌資35億美元，建設一個新的公路網。這筆經費還沒有開始運作，所以並沒有被列入計算。但此一的計畫一旦開始施行，那麼北京可能會迅速縮小與澳洲的投資金額差距。

羅伊研究所太平洋島嶼計畫主任普瑞克說：「毫無疑問，南太平洋地區絕對存在金錢外交的元素。」他說：「他們撒錢買外交支持。」

路透社分析南太11國財政紀錄顯示，中國目前已成為這個地區最大的雙邊放款國，未清償貸款在10年內從幾乎零躍增至13億美元。

南太峰會兩岸再過招

若依每人平均基礎分析，大陸向南太地區7個支持「一個中國原則」的國家，按人頭每人投資了108美元。而台灣對其6個南太地區邦交國，每人投資120美元。

分析也指出，台灣在南太地區有6個邦交國，大陸運用金援作為在當地拓展外交關係的手段，兩岸正在當地展開金援外交角力。太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）9月將在諾魯登場，11月大陸將舉辦中國──南太平洋島國峰會，兩岸將再有一番外交攻防。

(中國時報)

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