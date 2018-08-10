美俄再對立 普普會破功

美國國務院認定俄羅斯應對英國神經毒氣攻擊事件負責，宣布新一輪對俄羅斯制裁措施。這對剛剛才在芬蘭首府赫爾辛基高峰會，嘗試美俄和解的美國總統川普（左）和普丁（右）都不是好消息。（美聯社）

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中國時報
實習編譯趙世勳／綜合報導

美國與俄羅斯關係再現緊張！美國國務院認定，俄國前特工與其女兒在英國遭神經毒劑暗殺，俄國當局應該為此負責，8日宣布22日起對俄實施新一波制裁。俄方則強硬回嗆完全不能接受美國的制裁措施，俄國更揚言，若美國膽敢禁止俄羅斯國航降落美境，俄方將採取同等級的報復措施。

美國國務院發布的聲明指出，普丁政府違反國際法，以生化武器、或可致命的生化武器對付其公民，因此決定對俄祭出制裁。

美國援引的法源，是1991年《化學暨生物武器管制與戰爭根絕法》，22日第一階段，將禁止美國企業向俄出口敏感的國家安全產品，包括電子裝置和元件，以及用於航空電子系統的測試和校准設備。

若俄方在3個月內，無法確切擔保未來不再使用化武，且同意接受聯合國人員就地檢測，將展開更嚴厲的第二波制裁，包括雙方外交關係降級、禁止俄羅斯國航飛往美國，並切斷幾乎所有的進出口。英相梅伊對川普政府的決定表達歡迎。

俄羅斯駐美大使館9日怒批，美方的指控太過牽強，「未收到任何事實及證據」國會下議院杜馬的交通與營建委員會成員蘇拉耶夫怒批，「絕對不能忍受我們的公司被擠出市場外，我們不能讓達美航空取代俄航的地位。」但他也指出，美俄間的航班不可能停，空缺將由第三方航空填補。受此利空影響，俄航股價9日開盤一度暴跌11％。

前俄國雙面間諜史柯里帕和女兒尤利婭，3月在英國遭神經毒劑攻擊，英方指控莫斯科是幕後黑手。英國認定事件和俄方有關，美國也支持英方調查。

(中國時報)

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