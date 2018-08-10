新聞透視－大哥髮夾彎 小弟恐跟進

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中國時報

在北京影響力擴張和銀彈攻勢下，我在亞太地區僅存的6個邦交國恐拉警報！南太平洋勢必成為未來兩岸外交角力的新戰場。

南太平洋島國傳統上深受澳洲的影響，大陸和澳洲最近關係的演變預示著我6邦交國也可能在未來生變。

數個月前，澳洲政府曾經強烈指責北京運用「銳實力」滲透，以「間諜」操控在澳的商人和留學生，並透過獻金影響澳洲政治，干預輿論與政策走向，危及國家安全。總理滕博爾還高調批評大陸干預澳洲內政。在南海問題上，澳洲也與大陸唱反調，積極倡導南海航行自由計畫，並大力支持美國總統川普提出的印太戰略。可是不到一年，澳洲的態度出現一百八十度大轉變。

澳洲最近主動邀請北京參加9月澳主辦的「卡卡杜」海上聯合軍演，外長畢曉普更是改變以往強硬對抗北京的立場，公開宣布期待與大陸外長王毅在北京「一起晨跑」。

澳洲髮夾彎的原因無外乎現實利益考量。澳洲在權衡利弊得失後，在陸美貿易戰升級之際，希望與陸方修好從中獲取經濟利益。大陸是天然氣市場的大買家，2017年大陸是全球第二大天然氣進口國。澳洲、卡達和美國一直在搶奪大陸的天然氣市場大餅，而美國的液化天然氣（LNG）已被北京列入第二波報復關稅清單，這也意味著澳洲有可乘之機，陸澳關係修好之後，澳洲有可能成為大陸天然氣的最大賣家。

澳洲可以說是南太平洋上的「老大哥」，在緊跟美國和與大陸修好之間明顯選擇了後者。政治是現實的。連澳洲都見風轉舵了，更何況是南太平洋的那些島國呢？

(中國時報)

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