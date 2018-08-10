美3大航空低頭 只秀台北

2018年08月10日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

承諾大陸民航局要求，延後兩周整改台灣標註的美國4家航空公司，9日來到最後期限。除了夏威夷航空官網刪除了台灣資訊。達美航空、聯合航空、美國航空仍未完成修改，但3大航空公司表示，正在修改系統，以因應大陸民航局要求變更對香港、澳門及台灣的稱呼。

7月25日是大陸民航局要求外航網站整改涉港澳台資訊的原定截止日期，據通報，涉事44家外航悉數整改，已完成40家。美國聯航、美航、達美、夏威夷等4家航空公司當天向大陸民航局提交整改報告，表示整改內容正陸續上線，請兩周後再審查他們的官網。

大陸黨媒環球網報導，迄昨美航和聯航兩家官網的「國別(家)／地區」選項，台灣及港澳仍與大陸並列；達美官網上「國別(家)／地區」選項中，台灣和香港仍與大陸並列。這3家航空公司的台灣及港澳各機場均標註為中國。夏威夷航空官網則刪除台灣資訊。

路透報導，9日查詢達美、聯航和美航官網上的「台灣」字樣，已經不見，只列出台北的機場代碼和台北的城市名稱；夏威夷航空官網則未提及台北或台灣。

3家航空公司都表示，已著手更改系統，因應大陸要求。但在修改過程與美國保持密切磋商。

大陸外交部發言人耿爽上月回應相關問題時強調，一個中國原則是國際社會共識，堅持一個中國原則是陸美關係穩定發展的政治基礎。一個中國原則不容談判和磋商。希望美國政府敦促有關企業恪守一個中國原則，盡快做出整改。

(中國時報)