韓朝8月13磋商文金3會

2018年08月10日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓統一部9日表示，應北韓來信提議，韓朝13日將在邊境板門店朝方一側「統一閣」舉行高階會談，討論《板門店宣言》落實情況，並磋商第3次文金會籌備事宜。

韓聯社指出，有輿論猜測，韓朝首腦會談可能於本月底提前舉行，為僵持不下的美朝核武換和平談判尋找突破口。南韓統一部官員還表示，已確立本月底前在開城工業園區設立韓朝聯絡辦公室的目標，目前正與美國等方面協商相關豁免制裁問題。

據美國新聞網站Vox報導，美國國務卿蓬佩奧在近2個月期間，多次向北韓勞動黨副委員長金永哲提出無核化時間表，要求平壤在6至8個月內將60％到70％的核彈頭運往第三國，但金永哲拒絕接受。而為換取北韓同意，美國提議將其從支持恐怖主義國家名單中刪除。

此前，美國國家安全顧問波頓在接受美國《福斯新聞網》採訪時表示，在1年內實現北韓無核化，是金正恩4月27日在板門店文金會上作出的承諾。

美國之音報導，美國國務院針對陸韓的「朝核六方會談」首席代表近期在北京會晤，商討終戰宣言一事，明確表達了「無核化優先於終戰宣言」的立場。美國國務院表明，在北韓無核化之前，對終戰宣言及韓朝經濟合作皆持否定態度，同時反覆強調將維持對朝制裁。

蓬佩奧7月初訪朝後，北韓一直敦促美朝盡早發布終戰宣言。北韓勞動黨機關報《勞動新聞》9日發表文章稱，發布終戰宣言可結束美朝之間的軍事對峙狀態，還有利於建立信任關係。

伊朗總統魯哈尼8日在德黑蘭接見北韓外相李勇浩。李勇浩介紹「川金會」，有關北韓無核化談判情況。魯哈尼則告誡朝方，美國是不可靠不值得信賴的國家。

(中國時報)