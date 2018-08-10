救國團資金合法 組織跨黨派

2018年08月10日 04:10 中國時報 李侑珊 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

黨產會認定救國團為國民黨附隨組織，救國團主任葛永光9日接受本報專訪時表示，救國團是跨黨派的組織，黨產會將全面凍結56.1億元資產，財產恐將收歸國有，但56.1億元資產包含納稅款、員工退休金等項目，負債約11億元，另用於急難救助、獎助學金及急用準備基金等部分，則約為19億元，至於依法登記的不動產約26億元，款項使用並無不法。

凍結資產 消費權益何在

尤其救國團開設的活動與課程，學員繳交的學費、門票、膳宿費，若要退費還要經過黨產會同意，葛永光反問：「這是消費者權益，跟黨產會有什麼關係？」

另外黨產會質疑救國團實際公益支出只有177萬，葛永光說，177萬元是用於獎助學基金及急難濟助基金孳息支出，並且實際各項公益支出，均在各單位工作經費項下支應，106年受益人數約120萬人，使用經費約1.4億元，黨產會認定財務情況，只憑財務報表，並沒來詢問，任憑特定媒體抹黑，對民意權造成很大的傷害，「他們早有定論，所有程序，只是做樣子給別人看。」

國民黨發言人洪孟楷昨天也出示一份1963年的黨務工作報告指出，當時國民黨是以「輔導」的立場協助救國團等組織，這就像過去也曾輔導中華民國會計師公會與律師工會一樣，「難道這些都是國民黨的附隨組織？」他說，黨產會胡亂認定，顯然只是為了侵占救國團財產。

洪孟楷指出，58年前，救國團屬政府機關，隸屬國防部總政治部，這是黨務與行政部門分開的事實，「救國團與國民黨並無任何附屬、隸屬、從屬等相關」。

輔導團體 也要面臨清算

洪孟楷更說，國民黨第九次代表大會黨務工作報告，內容明確指出國民黨是以「輔導」的立場和高度，對國內各團體、組織給予協助。而且，在同一本報告上的「一般民運」工作中，國民黨當時也輔導宗教團體、社會性團體、學術團體與國際團體，如果黨產會的說法能成立，「難道這些團體也能算是國民黨的附隨組織？」

(中國時報)