顏純左指參與救國團無政治色彩

2018年08月10日 04:10 中國時報 地方中心／綜合報導

救國團被黨產會認定為國民黨附隨組織，前台南市副市長顏純左掛名救國團總團部指導委員，未擔任公職前，即以醫生身分受邀到救國團演講，就任台南縣副縣長、台南市副市長後，救國團仍邀他擔任指導委員迄今10餘年。顏純左說，大學時就接觸救國團活動，掛名指導委員、獲邀列席與會是純粹參與，「參與救國團本質沒什麼政治色彩」，擔任台南市真善美聯誼會長的台南市議會議長賴美惠也說，這只是個婦女團體，是很正面的社會組織。

曾任救國團雲林縣麥寮鄉團委會會長的瓦瑤村長陳志賢更直言：「根本是覺得民進黨票太多才這樣」。陳志賢認為，救國團是不分黨派的社團組織，麥寮鄉救國團成員逾半支持民進黨，黨產會將凍結救國團資產引起很大反彈；擔任雲林縣團委會指導委員的雲林縣副議長蘇俊豪也說，雲林縣團委會沒在分黨派，舉辦的活動多是關懷弱勢，參加的人涵蓋各黨派。

擔任救國團花蓮縣團委會指導委員的花蓮縣議員施金樹表示，不應再用顏色看待救國團，畢竟救國團推展地方公益活動大有成效，參與人士不分黨派，若被認定為國民黨附隨組織，名下資產要被禁止處分，並不妥當。南投縣團委會指導委員、南投縣議會祕書長陳國忠說，政治歸政治、社團歸社團，救國團為年輕人服務無分黨派，政府應站在輔導立場，協助步入正軌。

曾任救國團幹部的立委許智傑說，年輕時參加「溪阿縱走」、爬好漢坡都是美好回憶，兒子的吉他、女兒的鋼琴也都在救國團學的，要給予救國團肯定，但財產和做事應分開看，救國團財產有部分是國民黨時代承襲自國家，建議該還的就還。

(中國時報)