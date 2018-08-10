民進黨要員積極參與救國團事務

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中國時報
／台北報導

黨產會7日才認定救國團是國民黨的附隨組織，但本報昨日掌握訊息指出，包括黨產會副主委兼發言人施錦芳在內，大批民進黨要人都曾經或目前仍然擔任救國團義務幹部或義工，形同民進黨人為民進黨眼中的國民黨附隨組織工作的詭異現象。救國團主任葛永光指出，救國團是跨黨派組織，民進黨立委及議員都很積極參與會內事務。

本報所掌握的名單顯示，曾經或仍擔任救國團主任委員、副主任委員、指導委員的民進黨要人與民進黨政府閣員共24人，除施錦芳外，還包括劉建國、陳歐珀、許智傑、林岱樺、羅致政、蔡適應和鍾佳濱7名現任立委。

不僅如此，陳水扁總統任內的原民會主委陳建年，前台南副市長顏純左、彰化副縣長陳善報、麥寮鄉長許忠富等3名地方首長，嘉義縣議長張明達、台北市副議長周柏雅、雲林副議長蘇俊豪，以及周玲妏、張漢忠、李世斌、施金樹、李余典共8名議員，此外，南投縣議會祕書長陳國忠、雜糧基金會董事長林源泉、前立委林育生、前屏東縣社會處長涂怡娟等人都曾在救國團任職。

曾經或仍然擔任救國團會長、召集人、委員的民進黨要人更多達32人，包括彰化市長邱建富、溪湖鎮長楊福建、莿桐鄉長廖秋蓉、南州鄉長黃盈裕、魚池鄉長陳錦倫5名地方首長，以及前台南議長賴美惠，以及陳昭煜、廖志城、羅美玲、賴燕雪、張志銘、陳明達、周碧雲、蔡昌達9名現任議員，瓦窯村長陳志賢，中寮鄉民代表蕭同宏，民進黨黨代表曾金興，還有前大林鎮長李秀美，以及曾代表民進黨參選立委的李順涼等人。

(中國時報)

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