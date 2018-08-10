外交部拗「外媒錯誤解讀原意」

2018年08月10日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

外媒CNN日前解讀外交部推特藉小熊維尼「嘲諷」北京當局後，外交部隨後刪文，引發爭議延燒。外交部發言人李憲章昨表示，CNN以「嘲笑」用詞就是「錯誤解讀」原意。不過，外界質疑為何刪文時，李卻說，外界要尊重外交部選擇的處理方式，「請不要懷疑，但可以質疑」。

外交部日前在推特上以「台灣喔熊」的圖樣推文，對其遠房親戚「小熊維尼」對新電影在中國大陸遭禁感到不悅，CNN對此解讀台灣「嘲諷」北京當局，稍後外交部以「媒體錯誤解讀」悄悄刪文，致使爭議持續延燒。

外交部昨例行記者會上，媒體詢問外交部長吳釗燮對推文是否知情？李憲章未正面回應，僅說「這還需要後續理解」，但基本上充分尊重小編在議題的選擇。李憲章也澄清，不是小編可擅自作主，小編是國傳司下面的單位，國傳司下有司長、副司長，層層上去。

就外交部指稱「媒體錯誤解讀」的說法，李憲章強調，CNN用「嘲笑」這個字就是「錯誤解讀」原來推文的立意，外交部不想讓這訊息再衍生下去，因而才下架。

當媒體追問，是否因此向CNN要求更正或澄清立場時，李卻說，媒體在訊息取捨解讀上有自己的想法，這是自由報導的一環，外交部會妥善溝通，但尊重媒體的題材選擇。

至於外交部為何主動刪文，而非澄清報導，是否顯示外交部自知理虧？李憲章說，「不會」，針對一個被誤解的問題，外交部有不同的處理方式，「你們要尊重我們外交部對這問題的選擇，請不要懷疑，可以質疑沒有問題」。

(中國時報)