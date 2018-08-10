2018年08月10日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰加劇、市場氣氛緊張，人民幣恐再現跌勢；根據路透調查，多數外匯策略師認為，若報復性關稅措施不見和緩，不排除人民幣1年內跌破7字頭的可能性，果如此，不僅是2008年金融風暴後最慘的情況，也意味這場貨幣競貶戰，新台幣難置身事外，屆時因貨幣貶值帶動輸入型通膨將升溫。

新台幣難置身事外

受到新台幣貶值影響，主計總處日前公布7月CPI統計，以新台幣計價的進口物價指數年增率10.37%，創近98個月新高，推升整體CPI為1.75%，來到近4個月新高，值得注意的是，扣除蔬菜、水果及能源核心物價，重要民生物資漲幅則創41個月新高。

大陸方面，貿易戰從糧食黃豆開打，但關稅還沒真正落實，由於人民跌跌不休，通膨已現升溫疑慮，大陸國家統計局最新公布，7月全國居民消費價格（CPI）年增2.1%，不僅高於預期，也較6月的1.9%高出0.2個百分點。

經濟學者指出，貿易戰對大陸造成輸入性通膨壓力，下半年恐拉抬油價、豬肉以及食物價格，CPI指數持續有上漲壓力；以大豆為例，大陸相當仰賴進口，其中來自美國的大豆占總量的3成，大豆不僅是豆製品、醬油的原料，還是養殖業飼料的重要來源，肉類價格將受到更嚴重衝擊，更簡單來說，貿易戰真正進入肉搏戰後，民眾對物價上漲的感受將更深刻了。

CPI指數有上漲壓力

陸美貿易不確定性高，匯市也瀰漫著觀望的氣氛，外匯交易員表示，「市場都在看人民幣臉色」，人民幣的走勢與亞幣連動性特別高。

外匯交易員分析，人民幣貶值雖然可作為報復美國、抵銷出口商的傷害的手段，但最大副作用是造成資金外逃、不利金融市場，官方不可能放任不管。

昨天人民幣波動出現緩和，在岸人民幣收報6.8283，小幅升值0.05%；至於新台幣匯率昨則陷入狹幅盤整格局，終場小貶1分，以30.626元兌1美元作收，結束連續3個交易日升值走勢；外匯交易員表示，亞洲貨幣升貶互見，新台幣在既有區間內波動，靜待新的指引方向。

(中國時報)