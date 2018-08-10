台可望受惠轉單 鮭魚回流

2018年08月10日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰美方第二波高關稅鎖定大陸半導體科技，外界擔心台灣因此遭受波及。但經濟部長沈榮津昨卻樂觀看多，認為有兩大正面效益。

一是國際大廠礙於高關稅會有「轉單效應」，台灣優勢半導體實力可以受惠；二是對岸市場成本誘惑降低，反會讓台商加碼留在台灣投資。

美國7日公布對大陸第二批課稅160億美元清單，半導體名列其中，外界擔心連台灣台積電這些半導體大廠受衝擊。但沈榮津說，台積電在大陸占比相當低，從資料上看，在大陸投資部分，僅占在台灣半導體產值0.9%，因此美國第二波貿易制裁對台灣衝擊不大。不但影響小，相對台還有「轉單效應」。

他解釋，過去三星、英特爾、韓國海力士這些國際大廠都在對岸投資，現在因為美國關稅課徵25%，會部分影響大廠下單，這樣就有轉單效應。如此，台灣半導體相對是有優勢，不管是晶圓製造、封測，都是全球數一數二，轉單效應發生後是正面的。

第二大好處則是讓台商回流，沈榮津說，台商過去是看那邊市場的成本，現在美國課25%關稅，相對就沒有那麼有誘惑力。台商對岸投資就不會像過去那麼大，反就會加碼留在台灣。

他甚至認為，台灣可乘這次陸美貿易戰把「本顧好」，藉改善投資環境，把五缺擔心的水電人才問題準備好。利用這波機會把台灣環境優化，吸引台商回來投資！

(中國時報)