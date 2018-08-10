蔡明忠、蔡明興、徐旭東等5位中箭

友善列印
中國時報
／台北報導

金管會針對「產金分離」發布3原則，對於金控或銀行董事長、副董兼任非金融業職務，要求董座出具承諾書、非「陽春型」副董若有兼任，要自行檢核。銀行局副局長莊琇媛表示，目前14位金融機構副董中，有5位應該自行檢核，包括富邦金副董蔡明忠；而富邦金董座蔡明興兼任台哥大副董，應簽承諾書。

為強化「產金分離」政策，金管會8日發函給銀行公會，明確指出3項原則，包括：金控或銀行副董如果兼任非金融業職務，只能做個「在董事長短期不在時代理」的「陽春副董」，不能對內部權責劃分或一般公文流程有准駁權限。

第二，如果金融機構董總已經在產業兼任，就要簽署承諾書，聲明或保證在產業的職位沒有董總權責，會落實執行利害關係人控管機制，並且會以金融機構的利益為優先考量。第三，如果是金融機構副董事長已兼任產業的董總，金融機構要自行檢核該位副董有沒有實質首長性質，並列入內控查核項目。

莊琇媛指出，目前銀行和金控共有14家有「副董事長」，包含5家金控：華南金副董為林明成、富邦金的蔡明忠、新光金的李紀珠、國泰金的陳祖培，和國票金的吳瑛； 9家銀行：華南銀行副董是林知延、國泰世華銀的蔡宗翰、王道銀行的駱怡君、台中商銀的王貴鋒、京城銀行的蔡炅廷，遠東銀行的徐旭東、凱基銀行的郭瑜玲、台新銀行的鍾隆毓，和安泰銀行的蔡文賢。

莊證實，其中有5位副董在產業兼任，分別是蔡明忠、徐旭東，及3位銀行業副董有自己的顧問或投資公司，都必須由任職金融機構做自行檢核。

遭外界點名的還有富邦金董事長蔡明興，兼任台灣大哥大副董，莊琇媛說，按照「產金分離」原則，蔡明興就要簽署承諾書。而還有多少金控或銀行董總在產業兼職，銀行局表示尚未清查完畢。

(中國時報)

台可望受惠轉單 鮭魚回流 高通案有否轉折 今揭曉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。