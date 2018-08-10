蔡明忠、蔡明興、徐旭東等5位中箭

2018年08月10日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

金管會針對「產金分離」發布3原則，對於金控或銀行董事長、副董兼任非金融業職務，要求董座出具承諾書、非「陽春型」副董若有兼任，要自行檢核。銀行局副局長莊琇媛表示，目前14位金融機構副董中，有5位應該自行檢核，包括富邦金副董蔡明忠；而富邦金董座蔡明興兼任台哥大副董，應簽承諾書。

為強化「產金分離」政策，金管會8日發函給銀行公會，明確指出3項原則，包括：金控或銀行副董如果兼任非金融業職務，只能做個「在董事長短期不在時代理」的「陽春副董」，不能對內部權責劃分或一般公文流程有准駁權限。

第二，如果金融機構董總已經在產業兼任，就要簽署承諾書，聲明或保證在產業的職位沒有董總權責，會落實執行利害關係人控管機制，並且會以金融機構的利益為優先考量。第三，如果是金融機構副董事長已兼任產業的董總，金融機構要自行檢核該位副董有沒有實質首長性質，並列入內控查核項目。

莊琇媛指出，目前銀行和金控共有14家有「副董事長」，包含5家金控：華南金副董為林明成、富邦金的蔡明忠、新光金的李紀珠、國泰金的陳祖培，和國票金的吳瑛； 9家銀行：華南銀行副董是林知延、國泰世華銀的蔡宗翰、王道銀行的駱怡君、台中商銀的王貴鋒、京城銀行的蔡炅廷，遠東銀行的徐旭東、凱基銀行的郭瑜玲、台新銀行的鍾隆毓，和安泰銀行的蔡文賢。

莊證實，其中有5位副董在產業兼任，分別是蔡明忠、徐旭東，及3位銀行業副董有自己的顧問或投資公司，都必須由任職金融機構做自行檢核。

遭外界點名的還有富邦金董事長蔡明興，兼任台灣大哥大副董，莊琇媛說，按照「產金分離」原則，蔡明興就要簽署承諾書。而還有多少金控或銀行董總在產業兼職，銀行局表示尚未清查完畢。

(中國時報)