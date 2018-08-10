IFO：全球經濟指標 Q3驟跌

IFO全球經濟氣候指標變化一覽表

友善列印
中國時報
／台北報導

德國IFO經濟研究院昨公布第3季全球經濟氣候指標，結果呈現「驟跌」趨勢，不僅從上季的16.5點，快速下降至2.9點，其中，受訪專家對未來6個月的經濟預期，信心更顯崩落，從原本的6.1點跌到負10.6點，創27季新低；國發會官員分析，與陸美貿易戰摩擦有「極大」關係，各國專家對未來經濟預期是明顯轉壞。

國發會經濟發展處長吳明蕙解讀，陸美貿易戰緊張氣氛持續，雙方的摩擦還看不到有和緩的跡象 ，加上美國與伊朗地緣政治風險提高，大宗商品價格走勢（如油價）等因素，都讓受訪專家替未來經濟前景感到擔憂。

IFO研究報告指出，陸美貿易戰影響未來全球貿易發展，不僅美國、大陸出口成長趨緩，還連帶影響全球投資活動「顯著」下降，私人消費也將停滯不前，說明了受訪專家不論對經濟現況，或者對6個月後經濟預期的評價，都較上季下跌的原因。

德國IFO經濟研究院這次針對全球120個國家、1200位專家進行問券調查，台灣有15名專家列入受訪名單；台灣經濟現況調查結果顯示，專家對台灣未來6個月的表現、整體經濟以及民間消費均呈「轉壞」，但資本支出呈「轉好」。

國發會副主委鄭貞茂昨表示，台灣7月進口成長20.5%，其中機器設備進口成長逾17%，顯現國內投資確實有復甦、加速成長的現象，國內投資將接接棒，成為台灣下半年經濟成長的關鍵動力。

(中國時報)

高通案有否轉折 今揭曉 薪情差 上班族平均凍薪3.47年

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。