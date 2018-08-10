IFO：全球經濟指標 Q3驟跌

2018年08月10日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

德國IFO經濟研究院昨公布第3季全球經濟氣候指標，結果呈現「驟跌」趨勢，不僅從上季的16.5點，快速下降至2.9點，其中，受訪專家對未來6個月的經濟預期，信心更顯崩落，從原本的6.1點跌到負10.6點，創27季新低；國發會官員分析，與陸美貿易戰摩擦有「極大」關係，各國專家對未來經濟預期是明顯轉壞。

國發會經濟發展處長吳明蕙解讀，陸美貿易戰緊張氣氛持續，雙方的摩擦還看不到有和緩的跡象 ，加上美國與伊朗地緣政治風險提高，大宗商品價格走勢（如油價）等因素，都讓受訪專家替未來經濟前景感到擔憂。

IFO研究報告指出，陸美貿易戰影響未來全球貿易發展，不僅美國、大陸出口成長趨緩，還連帶影響全球投資活動「顯著」下降，私人消費也將停滯不前，說明了受訪專家不論對經濟現況，或者對6個月後經濟預期的評價，都較上季下跌的原因。

德國IFO經濟研究院這次針對全球120個國家、1200位專家進行問券調查，台灣有15名專家列入受訪名單；台灣經濟現況調查結果顯示，專家對台灣未來6個月的表現、整體經濟以及民間消費均呈「轉壞」，但資本支出呈「轉好」。

國發會副主委鄭貞茂昨表示，台灣7月進口成長20.5%，其中機器設備進口成長逾17%，顯現國內投資確實有復甦、加速成長的現象，國內投資將接接棒，成為台灣下半年經濟成長的關鍵動力。

(中國時報)