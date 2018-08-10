薪情差 上班族平均凍薪3.47年

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中國時報
／台北報導

上班族「薪情差」，可能影響工作心情；根據1111人力銀行昨公布「上班族薪資成長調查」顯示，整體薪資平均凍漲3.47年，更有36%受訪者，超過4年薪水呈現停滯狀態；透過交叉分析觀察，任職於「營建不動產業」的上班族最久沒調薪，平均達3.56年，反觀「泛金融業」從業者最令人稱羨，平均經過1.7年就「薪」動。

企業不調薪，理由有千百種，最多是公司無定期調薪制度、其次是年資未到、公司獲利不佳、部門績效不彰等都有。

有趣的是，行政院長賴清德日前指出，受雇員工可以向雇主反映「給的薪水太低了！」，但究竟有多少人敢勇於爭取呢？這份調查顯示，有6成的上班族敢主動要求加薪，但平均要隱忍3.3年，相當於40個月才會開口。

1111人力銀行副總經理何啟聖表示，若老闆對要求加薪仍視而不見，還是有14%受訪者會以離職為手段，來要求加薪，但僅有不到半數以加薪來成功慰留。

蔡小姐表示，老闆因為不賺錢，先前財務工作任職8年來，不僅人員不穩定、工作量增加，更糟糕的是薪水從頭到尾只增加3000多元；直到朋友引薦、鼓勵轉職，才到電子貿易商擔任採購，轉換跑道咬緊牙關、邊學邊做，現在月薪不僅多了1萬元，一年還有數十萬元的豐厚獎金，蔡小姐說「工作勇於嘗試、有所突破，加薪得靠自己」。

(中國時報)

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