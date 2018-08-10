公墓可以種電 網諷非核墓園

2018年08月10日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

為力拚2025非核家園，內政部昨通過「非都市土地使用管制規則」修正，讓全台2800座公墓空地可進行太陽能發電，內政部長徐國勇表示，希望可以盤點出2000公頃土地進行太陽能發電，但絕不會把太陽能板架在墓碑上，民眾不必擔心；而墓地是慎終追遠之用，政府不會因此鼓勵遷葬。

太陽能板 不會架在墓碑上

目前全台有2800座公墓，內政部地政司表示，可盤點的土地面積要看各縣市統計狀況，若有民眾已撿骨的墓地，有相當規模及完整性就會納入規畫考量。據了解，各縣市盤點土地後將由內政部由民政司彙整；民政司昨表示，已要求地方政府盤點轄內公墓，並在1個月內回報。

徐國勇說，初步想法是希望各縣市盤點出2000公頃土地，讓總發電量可達2GW左右。

有關公墓太陽能發電的構想是來自彰化，提出約1個月的時間，內政部認為可行就在部務會報通過，但立即引來網友罵翻，說這是2025「非核墓園」。

設置再生能源 不需遷葬

內政部表示，有鑑於國內土葬率逐年下降，公墓土地需求應重新檢討為更有效利用，另為配合2025非核家園政策目標，修正非都市土地容許使用項目，未來修法後即可在既有公墓內發展太陽光電發電事業。

內政部說，為促進既有公墓土地多元利用，並擴大再生能源發電設施之規畫，決定於殯葬用地增訂「再生能源相關設施」，限於公墓內設置太陽光電發電設施，且需經直轄市、縣市殯葬主管機關、目的事業主管機關及有關機關同意，始得設置。

內政部指出，修法後即可在既有公墓內發展太陽光電發電事業，以活化土地資源多元利用，並提升再生能源發電比率。

(中國時報)