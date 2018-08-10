台鐵10月大改點 調整300班列車

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中國時報
／台北報導

台鐵台中車站高架化和高雄車站地下化等工程，將於10月通車並啟用12個新車站，台鐵預計10月12日進行年度大改點，將有300多班次將調整行車時刻。台鐵與高鐵共構車站，則將力求15分鐘內有北上、南下列車各1班，讓民眾趕得上接駁車。

台鐵局表示，這次改點目前暫定台北車站發車時刻不變，到了中南部才會有變動。這次改點主要是高雄地下化、台中高架化新增車站，增停區間車，也會於部分特定站考慮增停對號列車。

而為讓高鐵旅客轉乘更便利，新烏日站、新左營站在高鐵直達車到站後，在15分鐘內台鐵一定會有北上、南下列車各1班，盡量避免發生高鐵到站後剩2、3分鐘，台鐵列車就要發車，讓旅客不用再奔跑趕車。

台鐵表示，改點實施日起一個月內，會接受民眾意見，在不影響整體列車排點情況下，會考慮依民眾意見微幅調整。目前西部幹線每日只有行駛4列次的普悠瑪號，這次改點也會納入增班考量，現有班次不會減少。

另，台鐵局為加速EMU500型電聯車無階化，調整北部區間4列次列車。將自8月13日起，1028次樹林－汐止及1033次汐止－竹南，14日起1006次竹南－汐止及1013次汐止－樹林列車，將由12節車廂減少為8節。台鐵提醒桃園、台北通勤的乘客要在8車前候車，也將加開4101次宜蘭往北湖、4156次北湖往蘇澳區間車2列次。

此外，台灣高鐵宣布，考量大學生返校需求，9月7日至16日將推出「大學生開學返校5折優惠列車」，除原有大學生優惠專案可適用的5折、7折或8.5折車次外，每日南下、北上再加碼提供各一班指定車次優惠。享大學生標準車廂對號座5折優惠共增20班次，8月11日凌晨零時起陸續開放購票。

(中國時報)

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