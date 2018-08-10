颱風接力形成 下周恐威脅台灣

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中國時報
／台北報導

第14號輕颱摩羯前天形成，海面上還有中颱珊珊以及兩個低氣壓，一個在南海（96W），另一個在菲律賓東方（97W）。氣象局預報員吳依帆表示，這幾個颱風或低壓對台灣均無直接影響，要等魔羯北上，整個低壓帶被拉上來，下周應該會有新的低氣壓出現，以行進方向來看，對台灣會產生威脅。

氣象專家吳德榮則表示，歐洲、美國、日本氣象機構都模擬出一套氣候模式，即下周二（14日）熱帶系統將從台灣東方逐漸靠近，15日起連續3天受到熱帶系統及季風低壓的西南氣流影響，會對台灣具有極大的威脅。不過這已是5、6天之後的模擬結果，還要再觀察。

氣象局原本估計，南海上的低氣壓（96W）發展緩慢，如果形成颱風，最快也是在周日（12日）以後，若成颱就是今年第15號颱風「麗琵」。但目前96W可能直接往海南島、香港移動，結構若被陸地破壞，能否升格為颱風還很難說。不過其外圍雲系比較大，遍布南海上空，周六應該就會為台灣南部帶來水氣，提高降雨機率。

大致上，13號中颱珊珊、14號輕颱魔羯，甚至可能形成15號輕颱麗琵的低氣壓96W，對台灣均無直接影響。氣象局更認為，菲律賓東方的低氣壓97W結構不夠完整，形成颱風的機會應該也不大，還要再等這個大範圍低壓帶中有新的熱帶低壓形成，才可能向西向東移動，對台灣產生極大威脅。

此外，昨天最高溫出現在苗栗西湖，達到37.7℃、其次是花蓮富源的37.4℃。今天氣象局持續發布高溫特報，新北市、台北市、苗栗縣、花蓮縣、宜蘭縣是橙色燈號，桃園市、金門縣是黃色燈號。高溫都會在36℃以上，民眾仍須注意防曬，避免中暑。

(中國時報)

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