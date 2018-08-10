歷史課綱「去中化」 學者校長反對

2018年08月10日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

高中歷史課綱現在及未來的比較

教育部課審大會11日至13日連3天審議社會科課綱，其中高中歷史課綱草案將「中國史」放在「東亞史」的脈絡下討論，也有課審委員提案將國中台灣史學習時數由1/3提高到1/2，均有高度爭議。不過學者及校長均表示，不支持課綱「去中國化」。

12年國教課綱審議進入最後階段，爭議最大的社會科課綱，8月11日至13日登場，預計將有一番唇槍舌戰。其中高中歷史課綱方面，由朝代編年史改為主題式，並將中國史放在東亞史的脈絡下討論。

教育部國家教育研究院課程及教學研究中心主任洪詠善說，12年國教高中歷史課綱，不再分成台灣史、中國史及世界史，而是規畫台灣、東亞及世界等3個分域，讓學生藉由區域的關連性來學歷史，培養他們新的歷史觀。

國中歷史方面，課審委員、東華大學學生蕭竹均提案，將台灣史的學習時數由現行的1/3提高為1/2。蕭竹均說，過去社會科從未有過轉型正義的內容，台灣史教育也漠視原住民歷史，他認為社會科課綱應該增加這兩部分內容，因此台灣史的學習時數有必要增加。

嘉義大學歷史系教授吳昆財表示，不管是中國史納入東亞史中，或是將台灣史學習時數從1/3提高到1/2，都是為了「去中國化」，這種作法當然不對。

吳昆財指出，台灣只有透過中國大陸才能發光發熱、讓全世界看到，但12年國教高中歷史課綱，卻將中國史納入東亞史中，並淡化中國大陸因素在台灣歷史的份量，主要是定位台灣、中國、日本、韓國等都是獨立國家，目的就是「去中國化」，他無法認同。

至於台灣史學習時數提升到1/3，他也覺得不妥，因為台灣歷史很短，用這麼長的時間來教，最後可能要教到嘉義蘭潭何時興建、面積多少等這些瑣碎的內容，是大家想要的嗎？

新北市安康高中校長謝金城也說，若高中歷史課綱最後真的將中國史納入東亞史中，對台灣來說，中國文化變成另外一個國家的文化，這種翻轉不但是矯枉過正，也會造成重大衝擊。他認為，應在以中華文化為基礎來看待兩岸歷史，不應將中國史切出納入東亞史中。

(中國時報)