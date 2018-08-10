第三方支付洗錢 地下匯兌11億

2018年08月10日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

新舊洗錢手法

43歲湯姓男子2年前成立「櫻桃服務有限公司」，以架設網站及手機APP「CHERRY PAY」方式，標榜可進行P2P跨國匯兌。但警方查出，該公司不僅未獲金管會許可，甚至幫詐騙集團以第三方支付洗錢，2年來地下匯兌金額高達11億元。警方將湯等8嫌依違反銀行法送辦，湯獲50萬元交保，檢警刻擴大偵辦中。

警方日前偵辦臉書購物詐騙案件，發現詐團利用櫻桃公司提供的地下匯兌機制，將贓款迅速轉到大陸的支付寶或QQ等第三方支付帳戶，清查至少有30多名被害人受害，損失300多萬元。

詐團贓款 速轉到大陸

警方調查，湯嫌2016年搶搭新興金流支付熱潮，在北市大安區成立公司，號稱P2P跨國匯兌業務比銀行還便宜，每筆交易收取2%手續費，僅約一般銀行的1/4，因此迅速吸引許多客戶申請，其中包括不少從大陸批貨販售的國內集貨商，甚至連詐騙集團都聞風而至。

但警方發現，該公司僅向經濟部辦理商業登記，然後利用上海分公司員工及親友的帳戶經營地下匯兌業務，並非單純媒合金流交易，已違反金管會金融監理銀行通匯業務，須要依法申請登記始可經營金融業務規定。

非法平台 凍結3000萬

刑事局電偵大隊蒐證分析大量金流與網路IP後，鎖定相關金流帳戶及網路主機位置，6日在北、中、南等6處執行搜索行動，將湯嫌及協助招攬生意的出資方、員工等8人逮捕到案，查扣伺服主機、手機、筆電、金融存摺、會員資料、交易明細及帳冊等贓證物。

警方清查，該公司2年來透過網路平台，已替會員地下匯兌高達11億元，目前已緊急凍結嫌犯帳戶內的3000多萬元。

湯嫌到案辯稱，準備在做出成績後，再向金管會申請。但警訊後仍將全案依違反銀行法送辦，並持續擴大追查各種可能淪為洗錢管道的非法網路平台。

(中國時報)