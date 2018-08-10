安坑輕軌 進入鋼軌鋪設階段

新北市政府9日舉行「安坑輕軌軌道鋪設工程」開工祈福及施工說明會。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市政府9日舉辦「安坑輕軌的軌道鋪設工程」開工祈福及施工說明會，地方民代、各里里長共襄盛舉。捷運工程局表示，此刻起正式進入軌道工程施工階段，為安坑輕軌推動上的一個重大里程，安坑輕軌鋼軌鋪設正式啟動。

山林景致美不勝收

捷運工程局長趙紹廉表示，三環三線是新北市重要政策，其中安坑輕軌與三環三線即將完工的捷運環狀線十四張站相連，沿途經過新店區安一路、安捷路及安和路，山林景致美不勝收，並完整串聯許多人文特色景點，目前整體計畫工程進度達38.35％。

安坑輕軌軌道工程由統包商新亞建設及其團隊俊吉營造負責設計施工，鋪設軌道後許多的建築及電機工程亦將陸續接力施工。

捷運工程局表示，安坑輕軌平面段主線軌道採崁埋式軌道設計，鋪設鋼軌採槽型鋼軌，已廣泛運用在城市輕軌交通建設；且配合彈性包覆材，將鋼軌兩側及底部進行支撐及包覆，可達到減噪抗震效果。

此外，平面段主線亦搭配採用植草式軌道以增加綠地，型塑優質環境景觀，使輕軌系統與都市景觀融合為一體，呼應新北市政府推動環境永續發展。

捷運工程局表示，三環三線自2013年起新莊線全線、2015年頂埔線、2017年機場線通車，接續還有2018年底淡海輕軌綠山線、環狀線第一階段、2019年淡海輕軌藍海線、2021年安坑輕軌、2022年淡海輕軌二期、2023年三鶯線等陸續完工。

輕軌預計2021年完工

三環三線建設自升格以來至2018年底建設完成56.8％，里程數增加52公里，車站數增加41座；全數完工後，全市捷運路線可達144.4公里，126座車站，將有20個捷運交會站，串聯起「城市新軸線」，邁向不同的新北市。

(中國時報)

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