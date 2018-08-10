新竹馬偕兒科急診 24小時待命

新竹市長林智堅（中）9日與新竹馬偕醫院共同宣布新竹馬偕將於9月起，提供24小時全時段兒科急診醫療服務。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹地區過去因兒科醫師不足，市府採用兒科聯防政策，以輪值夜間兒科急診模式運作，新竹馬偕醫院為讓大新竹地區的孩子受到更完善的醫療照顧，特別增加醫師資源，將自今年9月起24小時提供兒科急診醫療服務，讓家長們有安心信賴的後盾。

出生率居冠 不能馬虎

新竹馬偕醫院院長蘇聰賢表示，新竹市出生率連續多年蟬聯全國之冠，14歲以下兒童更占全市總人口比例18％，兒童健康資源的需求明顯高於其他縣市。

新竹馬偕過去雖已是負責輪值天數最多的醫療機構，但仍一直以能達成提供全時段兒科醫療醫院為努力目標，而這目標將於9月達成，並是以醫學中心等級兒科急診專任醫師陣容提供服務。

蘇聰賢說，目前新竹馬偕小兒科團隊共擁有13個次專科，24名主治醫師，照護科別包括新生兒科、兒童內分泌科、腎臟科、神經內科、心臟內科、胸腔內科、遺傳新陳代謝科、血液腫瘤科、胃腸肝膽科、感染科、過敏免疫科、重症科、急診科等。另於2022年3月除將原本的13個次專科增加至25個，同時也將具備相關新穎醫材設備及檢查。

13個次專科 打團體戰

小兒科部主任林昭旭指出，未來新竹馬偕兒科對於住院病患收治計畫是打團體戰，由1位主治醫師專責照顧，過程中若有其他次專科關疾病，將會採取合併共同照護模式，給予優質的診治。

市長林智堅表示，他作為3個孩子的爸爸，很清楚父母半夜急診的需求與焦急，過去他就曾因孩子腸病毒夜半就醫，發現各家醫院夜間兒科急診人滿為患、求助無門的無助感，他特別感謝新竹馬偕率先開辦全時段365天兒童急診服務。

(中國時報)

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