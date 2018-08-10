龍井大貨車橫行 里民怒抗議

2018年08月10日 01:33 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

台中市龍井區遊園北路因道路狹窄且車流量大，相關單位多年前設置禁止大型車輛進入的交通標誌，卻因未落實執法，每天仍有許多大型貨車、砂石車進出，危險重重，居民9日高舉白布條抗議，盼主管機關重視問題。

指著遊園北路、都會南街路口旁，交通桿上方懸掛寫著「禁止10噸以上大貨車及聯結車進入」標誌，東海里民高舉布條、大聲怒吼「拒絕大貨車進入，還我社區安寧！」他們說，砂石車、大貨車無視禁止號誌，仍每天行駛該道路，導致車禍頻傳。

車流量大行路危險

東海里林姓居民說，遊園北路因銜接台中市沙鹿、西屯及中科等地區，只要上、下班時間都有許多汽、機車行駛，車流量本就大，加上鄰近有自辦重畫工程施工，學生及運動民眾走在路旁，都感覺很危險。

盼藉拍照加強取締

居民不滿地說，遊園北路本就禁止大型車輛通行，但許多駕駛因不想行駛容易塞車的東大路、台灣大道，改行駛只有雙線道的遊園北路，之前更2度發生自來水管線被大型車輛壓迫、形成小水堀，讓道路交通更危機四伏。

東海里長陳玉華表示，大貨車、砂石車或聯結車喜愛行駛較方便的遊園北路，讓居民很困擾，雖相關單位早就設置禁止標誌，卻因未落實執法，形成漏洞，盼藉由拍照方式加強取締，也希望中科西南向聯絡道路能儘速開闢，協助紓解這些車輛。

烏日警分局犁份派出所指出，因該道路相當狹窄且車流量大，擔心若攔下大型車輛可能影響後方車輛通行、導致塞車，未來將加強排班取締。營建署中區工程處則表示，中科西南向道路預估工期約2年半，目前等待市府完成用地取得後，即可動工。

(中國時報)