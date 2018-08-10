無颱無災菜價跌 忍痛耕鋤

2018年08月10日 01:33 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

每年夏季菜價都不低，但最近短期葉菜跌到每公斤10多元，原因是7月初颱風來襲缺菜，不少原本休耕的農民又未雨綢繆，不料迄今連一個殺傷力的颱風也沒有，暑假期間又無營養午餐，7月中旬後菜價跌跌不休，最近更出現罕見8月耕鋤潮。

颱風過後刺激復耕

雲林縣西螺菜農吳志明開耕耘機犁掉1分多的蚵白菜、白菜，田裡還有A菜、青江菜、白菜、芥菜、小芥菜觀望中。

他表示，8日送去台北果菜市場的油菜還沒拍賣出去，應該是變成殘貨了，天氣很熱又賺不到錢，「該駛嘛是要駛」（該耕鋤還是要耕鋤）。

7月初瑪莉亞颱風來襲，西螺果菜市場平均菜價1公斤漲10元，但菜農自行調節沒種而缺菜，颱風閃離後，刺激短期葉菜農民復耕的欲望。

吳志明說，夏天蔬菜難種，加上暑假需求量小，菜農種的原本就少，但上次颱風遠離後，菜區到處都有耕耘機穿梭，復耕的菜農多了4、5倍，到現在一個颱風也沒有，也沒大雨，葉菜產量很大，學校沒營養午餐、家庭開伙也減少，每天菜價都跌，預計會破每公斤10元底線。

拜拜只求國泰民安

菜農表示，7月、8月是颱風季，農民就是要跟老天爺拚，颱風季若有收成都不錯，不然就「土土土」，颱風來、 颱風不來，菜農都慘，今年天氣太穩定了，現在去拜拜只講「國泰民安」不講風調雨順了，真的很無言。

西螺果菜市場表示，最近平均交易價格每公斤24元左右，與7月相差不大，短期葉菜如青江菜、白菜、蚵白菜確實比較低，若不符合採收成本，農民就會選擇耕鋤，成本不會增加，損失不會放大。

(中國時報)