強化兩岸共打 洗淨資金池

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中國時報

警方偵辦跨境詐騙、毒品走私集團，發現歹徒洗錢手法層出不窮。尤其有便捷、隱匿等特點的第三方支付平台，被兩岸警方形容就像一個龐大的「資金池」，並已成為漂白非法資金的綠色通道，其監管上的漏洞，讓案件偵辦及及時凍結資金更為困難，兩岸有必要強化對此跨境新興犯罪的共打機制。

警政署統計，今年1至6月，警方共破獲17件洗錢案，逮捕30名嫌犯，查扣不法所得3700多萬元，帳上匯兌金額達12.6億元，若加上犯罪黑數，台灣每年至少有千億元黑錢進出，國內洗錢犯罪仍相當嚴重。

早期因兩岸開放探親及外籍移工需求，地下匯兌以銀樓為據點，後來發展成在大陸設據點或與當地人合作，兩地同步收放款，隨著匯兌金額越來越大，再由旅行社、資源回收等業者，以異業結盟方式將帳目加以沖銷。

隨著電子商務及網路科技進步，警方發現，以往詐團以銀行金融卡對金融卡方式層層轉帳，就像左手換到右手，追查起來相對容易。但現在嫌犯會先轉到第三方支付平台，再分轉至多個帳戶取現。據大陸公安統計，目前7成的詐騙贓款都是通過第三方支付平台洗錢。

這類手法包括虛構交易套現，或是將贓款轉移到第三方支付平台賬戶，在線購買遊戲點數、比特幣等物品，再轉賣套現。此外，贓款在銀行賬戶和第三方支付平台之間多次轉換，也讓警方無法及時追查資金流向。

歹徒利用第三方支付洗錢，不僅可以節省購買金融卡的犯罪成本，並因其具有隱匿性、追查不易的特點，還可降低被查獲的風險，尤其第三方支付平台是未來趨勢，相關單位有必要找出對策共同防範，避免成為犯罪分子洗黑錢的管道。

(中國時報)

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