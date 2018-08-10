砸錢辦選手之夜 沒錢補助出國比賽

桃市議員林正峰、劉茂群、黃婉如等人對於市府花錢請選手吃飯，動工、剪綵、視察、落成等行程，認為費時又浪費公帑。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

年底選舉逼近，包括市議員林正峰、黃婉如、劉茂群等人指出，市府對於待執行的地方建設不做，很多全國性及國際性競賽活動，事後竟都利用高級餐廳砸錢舉辦選手之夜，而各單位頻頻舉辦工程開工動土、完工、工程說明會，市長行程滿檔卻遲到頻傳，民眾不耐太陽酷曬造成反效果，要求市府財政、主計把關，不要浪費公帑。

林正峰要求主計處檢視市府的決算，近幾年舉辦很多大型活動、全國性及國際性競賽，事後都選在高級餐廳舉行選手之夜，獲得這些外賓好評、稱讚桃園很棒、很有錢的印象，反觀桃園市的優秀選手代表國家參加國際賽事，市府竟不予補助，還要義賣請託四處籌錢，他質疑市長「宴客」的經費那裡來？

為何對待外地選手如此慷慨，對桃園市的選手、教練，既無法受到同等的款待，甚至連培訓經費、競賽獎金、場館建設都很吝嗇？

劉茂群、黃婉如等人也說，各單位最近頻頻利用所謂工程開工、完工、工程說明會等各種名目辦活動，有的項目只是一個非常單純的道路加封；人行道改善，竟也提供伴手禮、餐盒動員民眾到場觀禮。

「動員民眾前來卻等不到市長，因為他遲到啊」，黃婉如說，大熱天誰等得下去，反而造成民怨；梁為超議員表示，非常支持各項重大建設的支出，但請市政府不必要的活動請勿開銷。

主計及財政局表示，經費都有審查過，一定會用在刀口上。

(中國時報)

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