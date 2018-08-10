千人火燈夜巡 3D光雕秀驅鬼

2018年08月10日 01:33 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

「火燈夜巡」活動中，神明如發現特定地點有異狀，就會透過乩童指示要特別處理。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣布袋鎮過溝建德宮特殊的火燈夜巡趕鬼儀式今天邁入尾聲，前兩晚都有近千人跟隨神明鑾轎，手持火把前行，搭配鞭炮和吶喊聲驅鬼。昨晚廟方事先準備黑豆和鹽米在特定地點祭煞，待今晚最後巡視確定邪魔已驅除，意謂居民在神明庇佑下，將平安度過農曆鬼月。

已登錄為縣定無形文化資產的「火燈夜巡」每年都在農曆6月最後3個晚上進行，8日（農曆6月27日）首次出巡遶境，就吸引近千人參加，昨除神乩驅鬼儀式最受矚目，嘉縣文化觀光局特別規畫的3D光雕秀亦是重頭戲，特殊多彩光影投射在建德宮廟前立面，讓火燈趕鬼文化多了些科幻色彩。

副縣長吳芳銘說，布袋過溝建德宮「火燈夜巡」，除了溝通、安撫那些流連在人間的孤魂野鬼，也透過施展神威鎮壓做怪的惡靈、魔神仔。

建德宮董事蔡育明說，通常第1天神明會到處巡視，看哪一個地方有孤魂野鬼逗留，隔天晚上再「特殊處理」，像這次乩童就特別指示縣道157線約44、45公里3處有異狀，該處近期連續發生3起車禍，其中兩起有人死亡，疑似家屬引魂未全，亡魂還在現場逗留。

蔡育明說，擔心孤魂抓交替或呼朋引伴招來更多野鬼做怪，昨晚神乩降駕指引做法後，參與遶境民眾組成的驅鬼部隊再以火把過火，一同驅趕惡魔，才算完成儀式。

(中國時報)