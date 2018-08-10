衛武營戲劇院 試演獲滿堂彩

2018年08月10日 01:33 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

衛武營藝術文化中心10月即將開幕，戲劇院6日首度測試，邀員工、前台點工入場欣賞躍演劇團原創中文音樂劇《釧兒》，實測音響、舞台及樂池；首批幸運觀眾直喊過癮，尤其坐樂池後方貼近舞台，彷彿就在台上與演員們一起呼吸。

衛武營國家藝術文化中心預計10月13日盛大開幕，其中，音樂廳、表演廳日前已陸續呈現在媒體鏡頭下，戲劇院近期進入最後收尾階段，衛武營安排為期3天的裝台測試，以《釧兒》音樂劇打頭陣。

衛武營戲劇院共1212席，裝配藍色系座椅，賦予現代化神祕感，未來將作為各種戲劇、舞蹈演出空間，藉由電腦輔助運作，可依節目需求變化為鏡框式或三面式舞台，更有升降樂池適合不同類型樂團登台。

6日《釧兒》在戲劇院試演，由藝人澎恰恰擔任說書人，台下參與者都是衛武營員工及前台服務計時工作人員，實際以觀眾角度幫衛武營挑剔軟硬體小缺失，在正式開館前做好最佳準備，躍演劇團藝術總監曾慧城更感性表示，「回家的感覺真好！」

林姓員工說，首次以觀眾身分欣賞演出，感動難以形容；莊姓女員工則推薦坐在樂池後方的座位，能夠近距離看到演員表情，完全融入劇情；黃姓女員工說，座椅高度很棒，不會被前方人頭擋到，但建議空調溫度不要太低，太冷會影響看戲感受。

(中國時報)