關電害香檳變質 酒商被訴

2018年08月10日 04:10 中國時報 張孝義 、 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

知名楊姓酒商，因資金周轉問題，將經營的酒坊及酒坊內的高價香檳酒和紅、白酒給呂姓客戶折抵部分債務，但呂將支票提兌，讓楊認為影響其信用，竟片面解除頂讓契約，更換門鎖，並關閉電源，造成近800瓶頂級香檳等酒變質，北檢找來3名品酒師確認已影響酒的價值，昨依毀損罪將楊男起訴。

這是國內酒類沒有「損壞到不堪使用」，卻因影響經濟價值，被依毀損罪論處的首例。而記者昨到楊姓酒商店內詢問回應，但楊不在店裡，至截稿仍未取得回覆。

檢方調查，楊姓酒商在國內外頗負盛名，曾接獲許多品酒網站專訪，他在位於北市大安區的酒坊內，保存許多頂級香檳在內的高級酒品700餘瓶。

2016年9月間，楊因資金周轉問題，向本是酒坊客人的呂男陸續借錢欠款超過350萬元，楊因還款常拖延，後來雙方約定楊將酒坊頂讓給呂抵讓部分債務。

兩人完成頂讓合約並將酒坊重新裝潢，楊又再拖延還款時間，呂於是將楊所開的支票向銀行提示，讓楊非常不滿，片面表示解除合約，將酒坊門鎖更換，同時關閉電源，呂多次聯絡楊男未果，後來找警方開鎖進入酒坊，赫然發現因斷電室內溫度升高，造成近800瓶香檳等高價酒因高溫質變。

檢方為鑑別酒品價值損失，特別找3名法國農業部頒發的「香檳騎士」進行鑑定評鑑其中7種酒品，他們從酒瓶的軟木塞發現有凹陷情況，證明確有受熱生損，品酒後，更證明酒因溫度變化影響價值，甚至2名香檳騎士直接將受測酒的價值歸零，因此認定所有酒品都受到影響。

檢方指出，這好像名畫如果被人「添加一筆」，畫雖然沒有壞，但嚴重影響其價值，所以依毀損罪起訴。

未成年請勿飲酒

(中國時報)