蘆洲永康公園地下停車場 開工

新北市長朱立倫（右四）9日替蘆洲永康公園地下停車場工程祈福及舉行動土儀式，工程預定2019年底完成。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

新北市蘆洲區永康公園地下停車場新建工程，9日上午舉行開工動土典禮，新北市長朱立倫擔任主祭人，與市議員李倩萍等人上香祈求施工平安順利，預定明年年底完工，屆時可提供120個汽車停車位，疏解周遭老舊社區停車不足問題，同時再造永康公園為全新的在地特色公園。

交通局長王聲威表示，永康公園新建地下停車場工程，規劃地面休閒公園、地下3層的多功能公共停車場，總經費1億8575萬元，預計480個施作工作天，2019年12月底可完工，到時可提供120個小型車停車位，採車牌自動智慧辨識方式進出場，並附設電動車停車位免費充電，解決附近民眾停車需求。

王聲威指出，永康公園周邊土地使用以住宅區為主，多為未附設停車空間的老舊住宅，周遭居民多次反應停車位不足，交通局評估並參考蘆洲沙洲意象在地特色，重新規劃公園與地下停車場，導入最新兒童共融遊具，另翻新保留舊公園磨石子溜滑梯，作為當地居民的兒時舊回憶，作為社區民眾優質、安全休憩空間。

停車管理科代理科長吳政諺也說，停車場設計以「省能源、省資源、低汙染」的綠建築為準則，採用自然通風對流設計，在綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減碳、汙水改善等方面均符合綠建築標章規定，在有限狹小的都市空間，仍能提供市民一個舒適、環保兼具的停車環境。

(中國時報)

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