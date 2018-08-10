愛子車禍亡 500萬獎學金捐成大

2018年08月10日 01:33 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

成大機械系二年級學生邱紹亨去年12月不幸車禍離世，父母感念獨子對成大的熱愛，7月底以兒子名義捐500萬元給成大成立「邱紹亨紀念清寒獎學金」，盼幫助經濟有困難的同學完成學業，「將紹亨的熱情留在成大，生根萌芽。」

邱媽媽收拾悲痛，日前帶著兒子的愛回到成大校園，邱媽媽回憶，當初紹亨申請大學就滿心期待讀成大，如願當成大人後，每每談起校園，臉上總有一抹驕傲神情，她相信，最好的回饋就是將紹亨曾經擁有的熱情、留在成大生根萌芽、陪伴著大家，也期盼同學勇敢追求夢想，「陪著紹亨，一同讓這分心意日漸壯大，讓獎學金不僅僅是獎學金。」

張登凱是紹亨是好哥兒學長，不捨紹亨英年早逝，更難忘的是告別式上，「邱媽媽希望大家以祝福、歡送的心情和他說再見，當作紹亨出國深造。」 看到邱爸爸、邱媽媽面對愛子離世的堅強和理性，為自己上了寶貴的一課，也走出失去摯友的傷痛。

成大校長蘇慧貞代表學校接受捐款，強調雖然紹亨在大學黃金時期驟然離世，但父母化小愛為大愛，讓這個獎學金更具意義，「獎學金承載了一個故事，和我們希望不要被忘記的點滴。」

學務長洪敬富表示，「邱紹亨紀念清寒獎學金」設獎人捐款500萬元予校務基金獎學金專戶，校方將以該專戶投資取得收益及孳息作為獎學金，本金永不動用，每名每學年3萬元，原則上每年3至6名，並保留2分之1名額給機械系。

(中國時報)