愛子車禍亡 500萬獎學金捐成大

成大機械系學生邱紹亨不幸車禍離世，父母捐給校方500萬元成立「邱紹亨紀念清寒獎學金」。（成功大學提供）

友善列印
中國時報
／台南報導

成大機械系二年級學生邱紹亨去年12月不幸車禍離世，父母感念獨子對成大的熱愛，7月底以兒子名義捐500萬元給成大成立「邱紹亨紀念清寒獎學金」，盼幫助經濟有困難的同學完成學業，「將紹亨的熱情留在成大，生根萌芽。」

邱媽媽收拾悲痛，日前帶著兒子的愛回到成大校園，邱媽媽回憶，當初紹亨申請大學就滿心期待讀成大，如願當成大人後，每每談起校園，臉上總有一抹驕傲神情，她相信，最好的回饋就是將紹亨曾經擁有的熱情、留在成大生根萌芽、陪伴著大家，也期盼同學勇敢追求夢想，「陪著紹亨，一同讓這分心意日漸壯大，讓獎學金不僅僅是獎學金。」

張登凱是紹亨是好哥兒學長，不捨紹亨英年早逝，更難忘的是告別式上，「邱媽媽希望大家以祝福、歡送的心情和他說再見，當作紹亨出國深造。」 看到邱爸爸、邱媽媽面對愛子離世的堅強和理性，為自己上了寶貴的一課，也走出失去摯友的傷痛。

成大校長蘇慧貞代表學校接受捐款，強調雖然紹亨在大學黃金時期驟然離世，但父母化小愛為大愛，讓這個獎學金更具意義，「獎學金承載了一個故事，和我們希望不要被忘記的點滴。」

學務長洪敬富表示，「邱紹亨紀念清寒獎學金」設獎人捐款500萬元予校務基金獎學金專戶，校方將以該專戶投資取得收益及孳息作為獎學金，本金永不動用，每名每學年3萬元，原則上每年3至6名，並保留2分之1名額給機械系。

(中國時報)

百香果做蜜餞、果凍 大葉助農產… 澎湖機場 飛向國際舞台

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。