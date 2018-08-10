澎湖機場 飛向國際舞台

2018年08月10日 01:33 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

國內機場乘客運量高居全國第2名的澎湖馬公機場，即日起正式更名「澎湖機場Penghu Airport」，寫下澎湖觀光史上新頁，也是澎湖躍上國際舞台的第一步。

位於澎湖湖西鄉隘門村的馬公機場，多年來一直為正名運動傷透腦筋，還造成外地遊客混淆不清，一度鬧笑話，遊客原定要搭機飛往澎湖馬公，居然誤解飛去馬祖的窘境。

馬公機場走過一甲子歲月，地方爭取更名數十年，如今終於走出陰霾撥雲見日，獲得交通部民航局力挺支持，行政院於8月正式核定馬公機場更名為「澎湖機場Penghu Airport」。

同時交通部所屬各民用航空站、各家航空公司等，都在最短時間內完成各項設施及系統修改，包含飛航指南（AIP）、澎湖機場空側、陸側招牌、航空站航班顯示系統（FIDS）及航空公司票務系統等作業更新。

9日澎湖機場更名儀式熱鬧舉行，交通部次長張政源、民航局長林國顯、澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲等地方各界都來祝賀，歡喜迎接這歷史璀璨的一刻。

欣逢今年是澎湖「海灣旅遊年」，正式更名的澎湖機場更深具意義，這高居澎湖對外交通運量85％的首要門戶將肩負起重要輸運的任務，一舉提升澎湖於國際整體辨識的能見度，一起打造澎湖美麗的觀光新願景。

(中國時報)