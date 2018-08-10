少年駕車失控　害2友甩飛慘死

一輛自小客車超速失控，先左偏撞上中央分隔島，又猛力彈回右邊撞斷路邊的電線桿，墜落邊坡樹欉。（陳世宗翻攝）

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中國時報
／台中報導

17歲胡姓少年前天深夜，無照偷開姊姊車子載4名昔日國中學弟到東海大學附近商圈吃消夜，9日凌晨近2時行經都會公園下坡路段，疑因車速過快轉彎失控，撞上路樹及電線桿後翻覆，林姓、邱姓2名少年彈飛車外傷重不治，胡與另2人受傷送醫，警訊後，依過失致死罪嫌將胡姓少年送辦。

警方調查，開車的胡姓少年是其他4人國中學長，目前就讀高職3年級，死者15歲邱姓與林姓少年，以及受傷的16歲鄭姓、15歲賴姓少年均為高職1年級。

警方說，鄭姓少年前晚11時許因肚子餓，打電話約胡姓少年吃消夜，胡便偷開姊姊的車出門，一行人會合後，沿台灣大道開到東海商圈，喝完豆漿等消夜後，再到都會公園繞一圈，回程沿下坡路段行駛。

途中，疑因光線昏暗，加上下坡彎路，車子失控往左撞上中央分隔島，再向右彈撞上路邊電線桿，車身劇烈旋轉，後座邱姓、林姓少年被甩出車外，車身停住後卡在樹林間。

坐在右前座的鄭姓少年回過神來，急忙衝向樹叢不斷呼喊「有沒有怎樣？」但邱、林2人已失去生命跡象。胡、賴隨後自行脫困，滿臉是血站在路旁等待救援，鄭姓少年警訊時仍心猶餘悸地說，當時大家都嚇壞了。

胡姓少年向警方說，東海商圈離住處不遠，才偷開姊姊車子外出。而胡母發現兒子闖禍，直說平常沒見他開過車，想不到竟會趁姊姊睡覺時開車外出。

警方在現場發現有道極長的刮地煞車痕，研判係因不熟悉路況，加上下坡路段車速過快肇禍。

(中國時報)

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