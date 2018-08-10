竹南A級長照掛牌 議員憂金援不繼

2018年08月10日 01:33 中國時報 陳慶居 、何冠嫻／苗栗報導 、何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣為恭醫院在竹南宏仁診所成立的長照A級社區整合型服務中心，9日熱鬧揭牌後服務人力進駐到位，將連結B、C級長照站，建構一條龍社區整體照顧模式，實現在地老化願景。縣議員陳光軒則質疑縣府執行力，憂心影響未來補助；衛生局長張蕊仙強調，正戮力布建資源努力做好長照計畫。

苗栗縣65歲以上老年人口有8萬多人，占全縣總人口數近16％，已邁入高齡社會，縣府推動幸福領航計畫，將長照服務列入重要施政，而為落實長照2.0計畫，今年預計投入逾7億元布建完善服務網絡。

與為恭醫院策略聯盟的宏仁診所，成立長照2.0竹南鎮A級社區整合型服務中心，9日由副縣長鄧桂菊、鎮長康世明、副院長王雪月及縣議員多人共同揭牌運作。鄧桂菊表示，期待在廣設關懷據點外，醫院更作為長照領頭羊，整合資源妥善分配，讓長輩獲得完善照護。

長照管理中心指出，全縣布建22A、70B、45C服務據點，其中A級是整合所有長照資源，為失能者擬定照顧服務計畫及連結B、C據點提供專業協助；B級為社區提供就醫交通、日間照顧；C級則是協助社區長輩健康促進、延緩失能及共餐等。

陳光軒表示，中央今年補助縣府長照經費高達7.7億，但目前衛生局僅投注1.7億，質疑衛生局未能妥善利用，有本末倒置之虞，擔心因執行力不夠而影響中央未來的補助額度，張蕊仙表示，共餐只是C據點服務項目之一，還要落實健康促進政策。而中央的補助是有條件式的需先布建資源，配置足夠的人力才能提供服務，她強調經費運用和進度都有嚴格管考，但需要一些時間。

(中國時報)