屏縣選務人員 只招募到6成

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中國時報
／屏東報導

年底選舉進入倒數計時，屏東縣選舉委員會統計，全縣689個投開票所預計招募6859位選務人員，但目前尚缺2000餘人，等於僅招募6成，外界質疑是年金改革降低公教人員參與意願，不過知情人士透露，或許公投票才是大家考量關鍵。

根據往年經驗，多合一的選舉投開票，到最後一個票箱開出且統計完畢，都接近午夜，這次還有公投，直至今日不確定有幾項，一項公投一張票，光開票、統計都是大工程，整個流程跑完恐怕超過晚上12點。

根據統計，屏縣主任管理員及主任監察員總共需要1378人，現尚缺337人，至於投票所管理員公教人員部分缺2233人、非公教人員缺34人。

屏縣選委會組長伍文玲不諱言，其實上屆選舉就出現選務人員不好找的現象，一直到最後階段才終於全數招募完畢，4年一次，沒有想到今年還是遇到相同情形，恐怕情況更加嚴峻，期待開學後能透過學校協助幫忙。

除了選務人員難找，現場的秩序維護也很重要，里港警分局提早針對轄區94處投開票所地理位置、空間配置等，規畫編排警力及安全措施。

警方指出，因為此次一般選舉跟公投投票年齡資格不同，滿18歲即可公投、20歲才能參與地方選舉投票，因此投票動線與場地空間都要事先演練，才能加快投開票速度。

(中國時報)

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