檢追花蓮賑災款 白狼父子遭境管

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中國時報
／台北報導

台北地檢署為追查中華統一促進黨資金來源，昨傳喚張安樂父子到庭說明，經過4小時偵訊後請回，但均限制出境。張安樂表示，檢方主要就花蓮千萬賑災款的來源訊問他，而這些都是他自己的錢，何罪之有？他更說還真願意引進大陸官方的賑災款，即使因此被抓也願意，因為這件事對台灣人民是有益的。

北檢日前大動作搜索統促黨總部及主席張安樂等人住處，並約談統促黨祕書長等4人後請回，張安樂昨前往北檢應訊，庭訊前，張痛批台獨賣台挑起戰禍，還感謝北檢給他機會讓他再次提醒大家不能做他們的炮灰，尤其是年輕人，生命才開始，不要為這些傢伙做炮灰。

張安樂強調，陪他去花蓮賑災的人都變被告，「賑災有罪、貪汙無罪」是天大的笑話。

庭訊後，張安樂再批台獨，他說，如果台獨帶來災禍，他願意站在第一線，但是蔡英文及賴清德也必須站在第一線，因為災禍是他們引起的，必須要負最大責任。

他表示，檢察官的態度很好，主要就花蓮賑災款進行調查，他告訴檢察官，這件事包括他的兒媳在內，很多無辜的女生受到壓力，她們一輩子沒有進過法院，好心幫忙，現在變成偵查對象，讓他看了很不忍心，所以什麼事針對他個人就好，起訴他是「求仁得仁」。

張安樂更說，如果檢察官認為賑災有錯，他一笑置之，因為他還真希望拋磚引玉，未來大陸官方資源能夠直接來賑災，如果賑災要被關，起訴他個人就行了，不要禍及兒媳婦這些女生。

(中國時報)

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