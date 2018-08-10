善意出現 華航長榮今勞資協商

2018年08月10日 01:33 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

危機就是轉機！台灣航空史上首次，華航、長榮機師同時取得合法罷工權，在桃園市勞動局協調下，10日兩家航空公司將分別與工會展開首次協商，據悉僵持不下的勞資雙方紛紛釋出善意、聚焦議題走回談判桌，可望進入實質坐下來談細節的關鍵時刻。

桃園市機師職業工會罷工投票6日結束，7日開票總投票率約85％，贊成票1187張、支持率97.9％；若分華航分會、長榮分會來看，同意票數也都各過半，同時取得合法罷工權，工會發出最後通牒，20日前勞資仍未達初步協議，將發動罷工，但強調不會突襲式，會有3天預告期，不排除秋節連假罷工。

勞動局積極協調，經雙方同意，兩家航空公司將於今日分別與工會展開首次協商，勞動局長王安邦親自主持、工會推出幹部代表與資方代表參加。

勞動局指出，勞資協商華航於14點至17點舉行，聚焦在勞動條件變需經工會協商、獎懲機制工會參與等；長榮接續在17點至20點，討論部分航班機師人力調配、機師合約調整等。勞動局強調，勞資協商不只一次，會採分階段方式進行，期許雙方重啟協商能展現理性與自制，工會也允諾，若能有初步共識，就不會發動罷工。

桃園市長鄭文燦指示勞動局，務必居中擔任好協調者角色，全力協助雙方良性溝通，尋求共識，追求多贏，務使勞方、資方與消費者三方權益都能獲得保障。

(中國時報)