自行車嘉年華 9月騎跑

2018台灣自行車節-0K台灣自行車嘉年華記者會，9日由迎賓舞揭開序幕！（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導

「2018-0K台灣．台中自行車嘉年華」將由「捷安特嘉年華」率先登場！台中市觀光旅遊局長陳盛山說，9月的「0K台灣．台中自行車嘉年華」及10月「時代騎輪節」，打造成台中的單車月，歡迎大家到台中市騎乘單車，體驗中台灣特有山海屯都鐵馬風情。

「捷安特嘉年華」今年突破極限，3天賽事有「Liv 42K女子公路挑戰」、「Push Bike趣味滑步」、「林道越野賽」、「全地形越野賽」、「鐵人兩項賽」及「小鐵人賽」，是全台熱愛自行車活動車友們每年引頸期盼的挑戰活動。

陳盛山指出，市府主辦的「0K台灣．台中自行車嘉年華」，9月29、30日將分別在外埔鐵山腳單車運動村及東勢客家文化園區舉行，規畫了「花Young兒童單車日」，及延續去年舉辦的「Bike花齊放單車產業嘉年華」等活動。

9月30日在東勢客家文化園區舉辦「單車產業嘉年華」及「Bike花齊放單車遊」，現場有捷安特、野寶科技、久裕興業、TOPEAK 、鑫元鴻、迪卡儂等超過40攤單車及休閒用品展售。

單車月壓軸是10月7日登場的「時代騎輪節」，由OSEOUS及單車時代共同主辦，今年從府前廣場出發，經典100K路線，希望車友懷抱著去年活動的感動；從市區騎進海線，體驗「山味、海味、台中味」的單車之旅，挑戰自我，享受樂活騎乘！

(中國時報)

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