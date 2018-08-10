弱勢院童 感受夏威夷熱情

受邀參加台東設計展的夏威夷玻里尼西亞文化中心多位舞者，9日到台東救星教養院公益演出。（莊哲權攝）

友善列印
中國時報
／台東報導

受邀參加台東設計展的夏威夷玻里尼西亞文化中心多位舞者，9日到台東救星教養院公益演出，展現迷人的夏威夷風情，還教導院童體驗夏威夷花環及紋身，身心障礙院童們感受到熱情的異國舞蹈，也跟著熱情地手舞足蹈。

2018台東設計展即將在10日開幕，受邀在開幕式中演出的夏威夷玻里尼西亞文化中心舞團，依往例每到個城市演出，都會安排公益演出，9日上午在台東縣府安排下，他們到服務中重度以上身心障礙者的救星教養院，與院童互動，更請來牧心智能發展中心學員、安心家庭關懷協會學生擔任小幫手。

在救星教養院中庭廣場上，舞者們在草地中央隨著熱情的旋律表演夏威夷草裙舞、呼拉舞，女舞者扭腰擺臀，男舞者則展現陽剛氣息，輪椅上的小朋友也跟著音樂節拍搖頭晃腦，偶爾還發出興奮的尖叫聲。

舞者們還帶著小朋友學習夏威夷舞蹈的基本姿勢，也讓小朋友體驗DIY花環、在手臂印上圖騰，連教養院的修女、老師也來參一腳，度過一個美好的上午。

台東設計展將於10日開幕，除了當天傍晚5點在美術館戶外廣場舉行「設計之夜」，邀請夏威夷玻里尼西亞文化中心與都歷部落演出以外，也透過5個主題展、5個衛星展，以及系列講座、跨領域主題論壇、設計食堂、主題市集，邀民眾品味台東。

(中國時報)

迎花博 葫蘆墩公園停車位再增500… 員榮名醫開講 了解三高更健康

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。