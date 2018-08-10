弱勢院童 感受夏威夷熱情

2018年08月10日 01:33 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

受邀參加台東設計展的夏威夷玻里尼西亞文化中心多位舞者，9日到台東救星教養院公益演出，展現迷人的夏威夷風情，還教導院童體驗夏威夷花環及紋身，身心障礙院童們感受到熱情的異國舞蹈，也跟著熱情地手舞足蹈。

2018台東設計展即將在10日開幕，受邀在開幕式中演出的夏威夷玻里尼西亞文化中心舞團，依往例每到個城市演出，都會安排公益演出，9日上午在台東縣府安排下，他們到服務中重度以上身心障礙者的救星教養院，與院童互動，更請來牧心智能發展中心學員、安心家庭關懷協會學生擔任小幫手。

在救星教養院中庭廣場上，舞者們在草地中央隨著熱情的旋律表演夏威夷草裙舞、呼拉舞，女舞者扭腰擺臀，男舞者則展現陽剛氣息，輪椅上的小朋友也跟著音樂節拍搖頭晃腦，偶爾還發出興奮的尖叫聲。

舞者們還帶著小朋友學習夏威夷舞蹈的基本姿勢，也讓小朋友體驗DIY花環、在手臂印上圖騰，連教養院的修女、老師也來參一腳，度過一個美好的上午。

台東設計展將於10日開幕，除了當天傍晚5點在美術館戶外廣場舉行「設計之夜」，邀請夏威夷玻里尼西亞文化中心與都歷部落演出以外，也透過5個主題展、5個衛星展，以及系列講座、跨領域主題論壇、設計食堂、主題市集，邀民眾品味台東。

(中國時報)