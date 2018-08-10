黃仲崑陪老兵 閒話當年勇

2018年08月10日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

今年適逢八二三炮戰60周年，在電影《八二三炮戰》中飾演蛙人的黃仲崑9日前往新北市八二三戰役戰友協會，與老兵們一起動健康、閒話當年勇。離去時黃仲崑還不忘舉手敬禮，感謝戰友當年的付出，讓老英雄們都相當感動。

設計適合老兵健身操

黃仲崑是1958年八二三戰役那年出生，曾在《八二三炮戰》電影中飾演海龍蛙兵中尉，雖然電影上映至今已逾30年，但黃仲崑回憶拍片過程歷歷在目。他說，「參與過這部電影的演出，才真正體會出和平的可貴。」

新北市政府民政局刊物《保庇新北市》9月號封面，特別邀請黃仲崑一起加入紀念陣容，黃仲崑也以最拿手的健身操，為老英雄們設計兩腳交替抬腿的「步步高升」，和一些適合老人家的健身動作，陪著他們一起練習，希望走過烽火的這群戰友們都能健健康康，結束時，黃仲崑還不忘舉手敬禮，感謝他們當年的付出，讓老英雄們都相當感動。

民政局長江俊霆表示，市府首度與新北市八二三戰役戰友協會、金門縣政府及六軍團關指部合作，將於8月21日至27日在市府一樓中庭舉辦「走過烽火-新北市紀念八二三60周年文史展」，除有八二三戰役史、老照片、戰友見證區、金門鄉親在新北等靜態內容，另外還設置體驗區，讓民眾回溯八二三戰役的歷史。

離去前不忘舉手敬禮

文史展也邀請金門酒廠與金合利菜刀展出砲戰紀念酒，以及以當年砲戰的彈殼做出來的菜刀、珍藏一甲子的八二三真實砲彈等，堪稱最盛大、最難得一見的八二三戰役紀念活動。

新北市八二三戰役戰友協會榮譽理事長陳欽銘表示，當年有無數勇士們的拋頭顱、灑熱血，台灣才有今日國泰民安，因此希望透過這次八二三戰役60周年的文史展活動，讓後人不忘前人的犧牲奉獻，也珍惜得來不易的和平。

(中國時報)