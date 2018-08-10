跨黨跨域 楊文科、謝文進結盟

新竹市議會議長、無黨籍市長參選人謝文進（左），與國民黨提名的新竹縣長參選人楊文科（右），9日在新竹縣議會，提出縣市合作跨區治理構想。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

新竹市議會議長、無黨籍新竹市長參選人謝文進9日至新竹縣議會，與國民黨新竹縣長參選人楊文科，提出縣市合作跨域治理的構想，2人許諾未來若當選，將共同解決大新竹地區垃圾、喝好水、交通、土地等問題。

縣市牽手政治意味足

國民黨在新竹縣提名楊文科、新竹市提名許明財，楊文科9日卻與無黨籍的謝文進同台，楊文科對此表示，「我們都是為了大新竹地區的發展一起打拚」、「不談政治、不噴口水」、「只要對我們有利的，就勇於任事、往前走」，新竹縣長邱鏡淳對兩人的合作也指出「樂觀其成」。

楊文科與謝文進「結盟」，也被視為是與爭取連任的新竹市長林智堅、被民進黨徵召的新竹縣長參選人鄭朝方所結盟的「大新竹共好」分庭抗禮，讓一場「縣市合作跨域治理」會面政治意味十足。

共解垃圾、飲水問題

謝文進表示，這次會面要感謝新竹縣議會議長張鎮榮促成，謝文進與數名新竹市議員一同前往新竹縣議會，謝文進指出，期望讓政治歸零、建設新竹，讓新竹縣市民眾都平安。謝文進也說，這是為大新竹地區100萬人口解決大家關心的重要議題，包含垃圾、喝好水，或是新竹市內的縣有土地等，或是交通如高鐵橋下聯絡道，未來可透過縣市合作跨區治理方式，有效解決。

楊文科也說，外人問起「你是哪裡人」，大多數人都說是「新竹人」，不會特別強調縣或市，也顯示大新竹地區概念，而「我們都是會做事的人」，楊文科也指原有大新竹治理平台已荒廢多年，期望未來他與謝文進若當選，也能透過跨區治理方式，共商問題解決之道。

(中國時報)

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