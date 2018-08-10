和美街長宿舍 4000萬修復啟動

「和美街長宿舍」9日舉辦修復工程開工典禮。 （吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣「和美街長宿舍」在2008年登錄為歷史建築後，持續殘破，歷經漫長的調查研究暨修復再利用計畫等繁瑣程序，經彰化縣政府積極奔走，得到中央補助，加上縣府自籌款，將投入4000萬元修復，9日舉辦開工典禮。

彰縣府積極奔走 獲補助

和美街長宿舍位在熱鬧的和美街區，儘管登錄歷史建築，卻破漏乏人管理，歷經10年漫長等待，總算走完行政程序，要進入修復階段，地方人欣喜中有無奈，保存工作是與時間賽跑，但凍結、紙上作業過程太漫長，附近住民長期與髒亂為伍，也讓修復工作更棘手。

彰化縣文化局表示，和美街長宿舍建於1896年，歷經多次改建，現有建物本體屬和洋折衷式之派出所廳舍，是和美鎮唯一保存完好的警察官吏派出所，2008年登錄為歷史建築、2014年完成調查研究暨修復再利用計畫，2017年完成修復暨再利用工程委託規畫設計。

彰化縣長魏明谷表示，縣府積極奔走、溝通協調，拆解繁瑣的法令限制，並向中央文化部爭取補助，在各方努力下，終於使修復工程邁步向前，修復工程需570日曆天，企盼未來成為結合親子、藝文的活動空間，成為和美藝文特色的新亮點！

企盼未來成為藝文新亮點

近年保存意識抬頭，登錄量遽增，彰化縣公告古蹟51筆、歷史建築79筆，年度編列2413萬元辦理修復，但部分僅是調查研究或規畫設計期中報告，部分甚至未取得使用許可，審計室對此也提出檢討，認為「徒增縣庫負擔」。

修復後怎麼活化？也相當傷腦筋，還有編列上百萬元委託團隊進駐。文化局長指出，因市場機制不足，和美街長宿舍未來的活化，會進一步和地方討論。

(中國時報)

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